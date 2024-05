Felipe Ríos habló de su separación tras 23 años en pareja: “Fue muy fuerte”

25 de Mayo de 2024

El actor dijo que tras el quiebre estuvo un año viviendo en la playa y que en marzo dio una vuelta de turca que lo hizo regresar a Santiago.

Compartir

El actor Felipe Ríos confirmó que está soltero, tras su separación luego de 23 años con su ex pareja, según reveló en el programa Sin Culpa de TV+ (TV Más).

El artista nacional habló del tema con la conductora del espacio, Francisca Sfeir, en un capítulo que contó con la participación del también actor Álvaro Morales.

En la oportunidad Felipe Ríos reveló que en el último tiempo se ha dedicado a rehacer su vida, ante lo cual Francisca le pidió que ahondara en el tema.

Todo comenzó cuando el actor contó que “de buenas a primeras soy súper tímido, tengo que tener mucha confianza… Soy un gallo que vive solo, que está pegado entre el computador, la lectura y el Instagram últimamente, rehaciendo la vida“.

Y cuando Sfeir le solicitó que entregara más detalles, él respondió que “me alejé un rato, me fui un año a vivir a la playa solo, Y volví ahora para retomar la vida“.

Luego relató que “me separé después de 23 años de pareja. Entonces, fue muy fuerte para mí”, según informó Publimetro.

Felipe Ríos volvió para retomar su vida tras la separación

El ex participante en MasterChef añadió que “tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo (…) para quererme un poquito más, respetarte un poquito más, para salir adelante. Estoy en esa, es un proceso que no ha sido fácil, pero ahí vamos”, planteó.

Dijo que tras ese período de aislamiento “volví, porque tengo que retomar la vida que tenía. Que era de amigos, de gente, de actuar, de proyectos, de teatro, de música, de salidas, de cine”.

“Para mi cumpleaños en marzo me pegué una vuelta de tuerca. Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era para cortar las energías. Empecé a creer un poquito más en estas cosas que me pudieran servir“, manifestó.

Finalmente, Felipe Ríos sostuvo que “empecé a conectarme con el mundo, empecé a quererme un poco. Y empecé a aceptar que podría querer a otra persona“, cerró.