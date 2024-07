VIDEO – Así respondió Pamela Díaz a la romántica confesión de Jean Philippe Cretton

4 de Julio de 2024

El ex conductor de Podemos Hablar sorprendió con sus dichos sobre su relación con La Fiera y ella no dudó en responder.

Compartir

El debut del programa Al Piano con Lucho de TV+ tuvo como primer invitado a Jean Philippe Cretton, quien se sinceró y entregó detalles íntimos sobre lo que fue su relación con Pamela Díaz.

Una conocida pareja que puso término a su vínculo amoroso hace un año, luego de estar durante cuatro juntos.

Durante el show televisivo, el ex animador de Chilevisión llamó la atención por varios de sus dichos sobre La Fiera, algo que incluso ella quiso salir a responder.

Los dichos de Jean Philippe Cretton y la respuesta de Pamela Díaz

“¿Qué viste en Pamela que tomaste la decisión de exponer algo que venía siendo de tan bajo perfil?”, le preguntó Luis Jara a su invitado.

Algo que Jean Philippe Cretton decidió contestar con total sinceridad: “Me enamoré, no más. Me enamoré perdidamente y, ante eso no existía en mí mucho juicio de va a pasar esto”.

Tras estas palabras, agregó: “Siempre supe que, finalmente, cualquier conflicto con la Pame o si llegábamos a terminar, siempre iba a ser un webe… Pero yo privilegié mis sentimientos. Estuve muy enamorado, entonces como que no barajé mucho otras opciones que no sean jugármelas por mi mujer en ese momento”.

“Qué honesta tu respuesta”, le manifestó el animador, en su momento.

A raíz de estas llamativas declaraciones, el canal decidió compartir un extracto de la entrevista a sus redes sociales. Una publicación que rápidamente se llenó de comentarios aplaudiendo su sincera confesión.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que la propia Pamela Díaz reaccionó a los dichos de su ex pareja.

“Yo igual me enamoré”, escribió la ex chica reality, junto a un emoji enamorado y de corazones.