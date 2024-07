VIDEO – Soltera otra vez: Ivette Vergara revela que está abierta a enamorarse nuevamente

3 de Julio de 2024

La comunicadora confesó que le han llegado algunas propuestas tras su ruptura matrimonial y reveló el tipo de mensajes que recibe en redes sociales.

Ivette Vergara sorprendió a la audiencia con impactantes confesiones durante su participación en Al Piano con Lucho, el nuevo programa de Luis Jara en TV+, que se emitió este martes.

En este capítulo, la periodista aprovechó de sincerarse sobre varios aspectos de su vida, incluyendo su mediático quiebre con Fernando Solabarrieta.

Pero esto no es todo, ya que la modelo también aprovechó de actualizar cómo va su presente sentimental e incluso se atrevió a hacer inéditas revelaciones sobre el tema.

Las confesiones de Ivette Vergara

Dentro de la conversación, Ivette Vergara manifestó lo mucho que le costaba decir que no para quedar bien con otros, una situación que finalmente pudo cambiar siendo más adulta.

“Empecé a decir que no porque me puse en primer lugar. Empecé a decir esto no me gusta, esto no me hace bien, ya no”, afirmó la comunicadora.

Sin embargo, sostuvo que “no ha sido fácil y por lo mismo trato de conectarme conmigo misma”.

Momentos más tarde, Lucho Jara le consultó sobre la posibilidad de enamorarse tras su ruptura matrimonial con el periodista deportivo.

“Por supuesto. Ya no fue y evidentemente que la vida avanza, sigue”, manifestó Ivette descartando un regreso con Solabarrieta.

A esto agregó: “Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca… fuera de broma, sin duda, porque a mí me gusta, ¿cachai? Me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar”.

En esa misma línea, la animadora aclaró: “Si se da, jamás me voy a cerrar”.

Para terminar, Ivette Vergara confesó que luego de su quiebre ha recibido varias propuestas como: “Quiero ser tu colágeno. Ese es el más suave de los mensajes que me llegan por Instagram”.