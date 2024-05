La confesión de Felipe Ríos tras anunciar quiebre: “Estoy creyendo de nuevo en el amor”

27 de Mayo de 2024

El actor conversó sobre este proceso en el programa Sin Culpa de TV+.

Compartir

El actor Felipe Ríos se sinceró sobre cómo ha sido su proceso de sanación, luego de sufrir un importante quiebre amoroso con su ex pareja, luego de 23 años de relación.

Así lo evidenció la noche del sábado en el programa Sin Culpa de TV+, donde profundizó en conversación con Francisca Sfeir sobre su actual vida personal y amorosa.

“Me separé después de 23 años de pareja, entonces fue muy fuerte para mí. Tengo una casita en la playa y me fui a vivir allá, para vivir el duelo solo”, reveló el también director de teatro.

Junto con esto, Ríos confesó que el amor volvió a tocar su puerta y que está volviendo a rehacer su vida dándose nuevas oportunidades.

La confesión de Felipe Ríos tras anunciar quiebre

“Para mi cumpleaños en marzo, me pegué una vuelta de tuerca. Me vi las cartas y me hice una sanación energética. Un baño de café que me dijeron que era cortar las energías. (…) Empecé a conectar con el mundo, empecé a quererme yo un poco, y empecé a aceptar que podría querer a otra persona”, comenzó contando Felipe Ríos.

Junto con esto, el ex Romané reveló que luego de su separación tomó la decisión de mantenerse desconectado por un largo período, donde logró conocer a una persona especial.

“Lo bueno de ahora es que estoy creyendo de nuevo en el amor, que puedo ser un ser querido. Estoy muy contento por eso porque tengo una persona que me quiere”, confesó Ríos en la entrevista.

Momentos más tarde, el actor chileno sostuvo: “En algún minuto conocí a una persona que me empezó a querer, a cobijar, a soportar, a hacer cariño”.

En esa misma línea, añadió: “Yo necesitaba mucho respaldo, porque estaba muy dolido, muy quebrado, muy frágil. Eso me empezó a dar un poquito más de seguridad ya que te da una base. Uno agradece que haya otra persona a esta edad, porque somos cincuentones ya”.

“Uno agradece que te vuelva a tocar la puerta el amor, aunque suene un poco cliché”, cerró.