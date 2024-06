VIDEO – El aplaudido actuar de Poeta pese a ser eliminado de ¿Ganar o Servir?

4 de Junio de 2024

En una extenuante prueba, Austin Palao logró vencer al relator deportivo, quien tuvo que despedirse de sus compañeros.

José Ángel González, conocido popularmente como Poeta, fue eliminado de ¿Ganar o Servir?, luego de perder el duelo frente a Austin Palao.

Ambos llegaron a esta instancia, luego de que no lograran elegir las cartas correctas para salir de la jaula. Fueron Pangal Andrade y Mariela Sotomayor quienes pudieron asegurar una semana más en competencia gracias a esto.

Sergio Lagos y Karla Constant les preguntaron a los duelistas sus impresiones, a segundos de comenzar la competencia que definiría su permanencia en la casona.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados, soy muy sentimental y con Poeta tenemos una amistad. Me apena mucho ser la persona que tal vez haga que se vaya“, aseguró Palao.

En tanto, el relator deportivo reconoció que “si me toca irme, me voy a ir en mi ley. Sinceramente no me gustaría ganarle porque es un gran amigo, pero voy a entrar a ganar“.

El duelo consistió en un complejo sistema de ratoneras y estructuras para trepar. Desde el primer momento Austin tomó la delantera, pero Poeta no se rindió en ningún momento, incluso deshaciéndose de una de sus zapatillas en el proceso.

Pese a que el peruano logró vencer a su oponente y convirtió a Poeta en el nuevo eliminado de ¿Ganar o Servir?, este último continuó realizando la prueba, lo que fue aplaudido por sus compañeros.

Incluso, Palao lo invitó a que, de igual manera, levantara la espada, completando la secuencia.

“Me llevo lo mejor de todo, de todos, soy una mejor persona. Los voy a extrañar un montón”, aseguró González, agregando que está orgulloso de sí mismo porque “duré más que Carlalí, que la Cindy, que Coca Mendoza, y le gané una prueba individual al gran Austin Powers. Para todos los que no tenían fe, ¡se puede!”.