VIDEO – “¿Eres tonto?”: la doble parada de carros de Oriana a Pangal en ¿Ganar o Servir?

28 de Mayo de 2024

La española le reclamó en dos oportunidades a su capitán por las decisiones que estaba tomando y lo calificó de "vendido".

Compartir

En el episodio de este lunes de ¿Ganar o Servir?, Oriana Marzoli vivió un doble momento de furia con el capitán de su equipo Pangal Andrade.

Todo comenzó porque los miembros de Soberanos comenzaron a criticar secretamente a su capitán por la decisión de elegir a Austin como contrincante de Raimundo en el Círculo de Fuego y por nominar a Poeta.

Fue en ese momento, ya de regreso en la casona, que Marzoli se atrevió a hablar directamente con Andrade.

“Hay una bronquita que te tengo que echar. Soy la única que puede decirte las cosas, porque aquí nadie te dice nada y yo te lo tengo que decir. Fue una mala decisión tuya, tú como líder tendrías que haber sabido, ahí como líder a nosotros nos has decepcionado”, reconoció la española.

Posterior a esto, Pangal estaba compartiendo con los integrantes de Resistencia, y Oriana lo llamó para retarlo por ayudarlos a entrenar.

“¡No entrenes más a estas pibas! ¿Somos un equipo o no? No puedes entrenar al enemigo, ¿eres tonto? No nos pidas nada más si te gusta ayudar al enemigo. Te importa una m… que vayamos del otro lado”, reclamó Marzoli.

Ante sus palabras, Pangal se defendió: “Es mi esencia ayudar al resto. Preocúpate de tus cosas, no te preocupes por con quién yo me junto“. Pero fiel a su estilo, Oriana no se quedó callada: “Eres un p… vendido, qué asco“.