VIDEO – La reacción de Gala tras el apasionado beso de Raimundo y Oriana en ¿Ganar o Servir?

7 de Junio de 2024

La española vio en primera fila lo ocurrido y manifestó su nueva postura con el joven chileno.

Uno de los momentos más destacados del episodio de este jueves de ¿Ganar o Servir? fue el apasionado beso que protagonizaron Raimundo Cerda y Oriana Marzoli, en medio de una actividad.

Todo comenzó cuando Matías Vega llegó para invitar a los participantes a una nueva fiesta, ambientada en un entorno de fuego. Primero, se encontraron con un faquir que les enseñó a caminar sobre brasas para eliminar sus miedos.

Posteriormente, ya iniciada la fiesta, las mujeres jugaron a lanzarse encima de los hombres cuando la música paraba. Las perdedoras pagaron con penitencias, como Mariela Sotomayor, quien debió darle un largo beso de película a Fabio Agostini.

Para la sorpresa de todos, la periodista lo hizo y fue celebrada. Lo mismo Camila Recabarren con Sofía Camará, quienes sorprendieron con un apasionado beso.

Cuando a Oriana tuvo que darle un beso a Raimundo, Gala aseguró que no tiene problemas con eso. “Esto ya lo he visto muy de cerca, no quiero mirarlo más. Mejor miro para otro lado”, indicó Caldirola.

Sobre esto, Marzoli advirtió que “si lo ha visto tan de cerca, me lo como un poco“, y besó apasionadamente a Cerda, dejándolos a todos en shock.

Una vez terminada la actividad, Gala conversó con Fran, comentándole que “yo no soy de las que se quedan llorando“. Luego, la española le dijo a Mariela que lo que le hizo Raimundo “es una falta de respeto del h…, pendejo de m…”.

Caldirola agregó también que no está enojada con Marzoli, porque “jamás voy a pelear con una mujer por un hombre. No somos amigas y ella no me debe ningún respeto. Él es el que debería haber actuado bien”.

Más tarde, Gala le repitió a Oriana que no está enojada con ella, sino quie sólo con Raimundo. “Me molestó muchísimo, no lo quiero ver ni a medio metro“, dijo, asegurando que no lo quiere perdonar.