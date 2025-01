VIDEO – “Sin pan ni pedazo”: el tenso cruce entre Faloon y Rai en Palabra de Honor

2 de Enero de 2025

Los reclutas se vieron involucrados en una discusión netamente por celos.

En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor se vivió una nueva ceremonia de cambio de duplas, momento en que Faloon Larraguibel y Rai Cerda protagonizaron un tenso intercambio de palabras.

Esto porque a la ex Yingo le consultaron por el polémico juego donde Josué dijo tener interés en ella, por lo que aprovechó de hacer una aclaración.

“Quiero aclarar que le pregunté a Rai sobre darle un piquito y él me dijo que lo viéramos después, nunca me dijo que no. Para que no venga a decir que es el machito que rechaza a las mujeres”, aseguró Larraguibel.

Al momento de responderle, Cerda no se guardó nada. “La gente se va a dar cuenta de lo que ella quería generar en Fabio y en mí, que la buscáramos y nos rechazara a todos, y al final se quedó sin pan ni pedazo“, sostuvo.

“Yo no voy a andar dando besos porque llegan y me lo piden. Ella pensó que iba a dárselo altiro pero no recibió lo que quería y se enojó”, agregó Rai sobre lo ocurrido con Faloon en Palabra de Honor. Aquí, además, Larraguibel y Cerda dejaron de ser dupla ante una nueva semana de competencia.