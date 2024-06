Paul McCartney vuelve a Chile: fecha, dónde y cuándo es la venta de entradas

10 de Junio de 2024

El conocido artista británico llegará a nuestro país con su gira Got Back.

¡Es oficial! Luego de meses de rumores, este lunes se confirmó que Paul McCartney se presentará nuevamente en Chile, en medio de su gira llamada Got Back.

De esta manera, el músico británico detrás de éxitos como Hey Jude, Live and Let Die, Let It Be y muchos más, regresará a nuestro país en un recinto en el que actuará por primera vez. Esto, considerando que el ex Beatle se presentó anteriormente en 1993, 2011, 2014 y 2019, en escenarios como el Estadio Nacional y el Movistar Arena.

Según adelanta la información oficial, su show mostrará los mejores momentos de sus últimos 60 años de trayectoria. Allí, sus fanáticos podrán disfrutar de sus canciones en solitario, en Wings, y por supuesto en su paso por The Beatles.

¿Cuándo y dónde se presentará Paul McCartney en Chile?

Paul McCartney estará de regreso en Chile a fines de este año, específicamente el próximo viernes 11 de octubre.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores hará su debut en el Estadio Monumental que está ubicado en la comuna de Macul.

Venta de entradas

En cuanto a la venta de boletos para su concierto, se anunció que la preventa de entradas se realizará el próximo martes 18 de junio a las 11:00 horas a través del sitio de Puntoticket.

Mientras que la venta general para ver al legendario ex bajista de The Beatles, iniciará el 20 de junio, en el mismo horario.