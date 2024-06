Guarén anticipa su reencuentro con Fran Maira en ¿Ganar o Servir?: “Las cosas se solucionan conversando”

19 de Junio de 2024

La ex Tierra Brava fue confirmada junto a Nicolás Solabarrieta como los nuevos participantes del reality.

Compartir

Las sorpresas en ¿Ganar o Servir? no paran, y así lo confirmó Canal 13 tras dar a conocer que Valentina Torres, más conocida como Guarén, y Nicolás Solabarrieta se sumarán como nuevos participantes al encierro que se graba en Perú.

La querida dupla que se conoció en Tierra Brava se sumará a la casona del reality de época y junto con esto surgieron varias interrogantes. Por esta razón, la señal entrevistó a los rostros para que entregaran sus impresiones sobre esta nueva experiencia y las razones que tuvieron para ingresar.

“Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante, yo creo que si me hubiesen llamado solo lo habría dudado mucho. Por suerte me lo simplificaron mucho más, porque entrar juntos me hace sentir que no tengo nada que perder”, aseguró el ex futbolista.

En cuanto a sus motivaciones personales, el joven de 27 años sostuvo que su principal interés es la competencia: “En el reality anterior avancé bastante, pero me quedé corto, llegué a semifinales. Para mí ésta es como una segunda oportunidad de ganar un reality, que es lo que quiero conseguir”.

Junto con esto, Solabarrieta afirmó que tiene una revancha pendiente con Luis Mateucci: “Él fue el que me eliminó, e independiente que tenemos una buena relación afuera, me quedé con la espina clavada y quiero tener la oportunidad de dar vuelta las cosas”.

Guarén se sincera su reencuentro con Fran Maira en ¿Ganar o Servir?

Tras la confirmación de Guarén, una de las primeras preguntas que surgen es cómo será su esperado reencuentro con Fran Maira, de quien se distanció en el último año.

Al respecto, la joven admite que “estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme. Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando”.

En cuanto a las razones de su lejanía, Valentina Torres afirma que es información que prefiere mantener en privado: “Sé que la gente se pregunta mucho qué es lo que pasó realmente entre nosotras, pero sólo yo y ella sabemos las razones de lo que pasó. De todos modos, no fue nada grave, nunca tuvimos un conflicto o un enfrentamiento, fueron sólo problemas de comunicación. Si fuera algo grave, ya se sabría”.

Fue allí que manifestó incertidumbre sobre su llegada: “Sé que está dolida conmigo, como yo lo estoy con ella. Todo esto me da mucha pena, y lo que menos quiero es llegar a incomodarla, pero entrar a este reality es una oportunidad de trabajo. Además, no creo que le debamos explicaciones a la gente o a Chile sobre lo que pasó entre nosotras”.

En esa misma línea, Guarén añadió para cerrar: “Reencontrarnos en un encierro y sin haber hablado en persona va a ser complicado, así que no sé lo que va a pasar. Pero las cosas pasan por algo, y si no fue así, es porque no fue así. Yo, además, no me sentía preparada para hablar con ella de inmediato, y ella entendió eso”.