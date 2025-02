VIDEO – ¿Invitado o acompañante?: la controvertida invitación de Nicolás Solabarrieta a la Gala de Viña

11 de Febrero de 2025

El ex chico reality explicó cómo fue su invitación al evento, pero distintos trabajadores de la organización del Festival salieron a aclarar sus dichos.

La exclusión de Naya Fácil de la Gala de Viña 2025 abrió el debate sobre las razones detrás de su ausencia, especialmente considerando la invitación que se le hizo a Nicolás Solabarrieta, quien fue embajador del festival en la edición anterior junto a ella.

Semanas atrás, la influencer acusó haber sido discriminada, lo que la motivó a organizar su propio evento, la llamada Gala de Pueblo. Sin embargo, la joven durante el fin de semana confirmó que este evento no se llevará a cabo.

Por su parte, el hijo de Ivette Vergara, compartió detalles sobre su invitación en el programa Plan Perfecto, donde reveló que la producción del festival lo invitó directamente a fines de 2024. “A mí me invitó la producción de manera directa la primera semana de diciembre. No me dijeron que iba en calidad de embajador del festival”, explicó el ex futbolista.

Fue ahí, que Solabarrieta extendió una invitación a Naya para que desfilaran juntos por la alfombra roja. Sin embargo, horas después, la periodista Cecilia Gutiérrez aclaró que la organización del evento se desmarcó de esta invitación, afirmando que el joven fue invitado como acompañante de su madre, Ivette Vergara.

La controvertida invitación de Nicolás Solabarrieta a la Gala de Viña

En el último capítulo del podcast Bombastic, Cecilia Gutiérrez reveló detalles de una controversia que comenzó mientras Naya Fácil estaba al aire en en Primer Plano vía telefónica. Junto a esto, se emitió una nota donde aparecía el ex chico reality asegurando que lo habían invitado sin mencionar que fuera por su título como embajador o como acompañante de su madre.

Según la periodista, mientras hablaban del tema, un contacto importante dentro de la organización del festival le envió un mensaje que decía: “Nosotros nunca invitamos a Nicolás Solabarrieta solo, lo invitamos como el más uno de Yvette”.

Más tarde, Gutiérrez afirmó que comenzaron a llegarle más mensajes de personas que trabajan dentro de la organización de certamen. “Ahí me escribieron tres personas vinculadas a la gala y me dicen desfila con la mamá”, explicó.

Con esta nueva información, la comunicadora de Bombastic se contactó con Solabarrieta, quien le respondió: “Me acabo de enterar”.

Finalmente, Gutiérrez sentenció: “Yo te digo que hay hipocresía, porque efectivamente eso existe. Existe ese grado de discriminación, pero nadie lo asume”, comentó a Manu González.