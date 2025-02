VIDEO – Excluida y ahora invitada: el gesto de Nicolás Solabarrieta a Naya Fácil para la Gala de Viña

11 de Febrero de 2025

La influencer a sólo una semana de realizar la Gala del Pueblo tuvo que dar marcha atrás a su alfombra roja.

La Gala de Viña 2025 ha generado gran revuelo, especialmente por la polémica decisión de la organización del festival de excluir a Naya Fácil e incluir a Nicolás Solabarrieta, a pesar de que ambos fueron embajadores de la edición pasada.

Este desaire por parte del certamen provocó que la influencer tomara la decisión de crear su propia Gala del Pueblo, aunque días más tarde tuvo que dar marcha atrás.

“La discriminación es clara, fui la reina del año pasado, que ganó con más de un millón de votos, histórico”, criticó la joven de 27 años en su momento.

A tan solo una semana de la polémica alfombra roja, Solabarrieta aprovechó una entrevista en televisión para hacerle una invitación pública a Naya Fácil.

La invitación de Nicolás Solabarrieta a Naya Fácil a la Gala de Viña

En una reciente entrevista en el programa Plan Perfecto, el periodista Patricio Sotomayor le preguntó a Nicolás Solabarrieta acerca de su participación en la Gala de Viña 2025.

El hijo de Ivette Vergara no tardó en aclarar que su invitación había sido extendida directamente por la producción del evento a finales del año pasado. “A mí me invitó la producción de manera directa la primera semana de diciembre. No me dijeron que iba en calidad de embajador del festival”, explicó el ex futbolista.

Consciente de la polémica que ha surgido en torno a la gala, Nicolás aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Naya Fácil. “Aprovecho de extenderle la invitación a Naya. Entiendo que la respuesta puede que sea no, porque puede estar molesta con la organización y me pongo en sus zapatos”, dijo Solabarrieta, mirando a la cámara.

“Si quisiera pasar conmigo, yo encantado, ningún problema de que pasemos los dos como rey y reina del año pasado, si te acomoda, por supuesto”, agregó, demostrando su disposición para caminar juntos por la alfombra roja.

Hasta el momento, la influencer no ha emitido una respuesta oficial a la invitación de su compañero, lo que mantiene a sus seguidores y a los medios atentos, esperando saber cuál será su decisión.