Quién es Floyymenor, el artista chileno que superó en reproducciones a Michael Jackson en Spotify

28 de Junio de 2024

Su canción Gata Only junto a Cris MJ ha alcanzado gran popularidad a nivel mundial.

Compartir

El cantante urbano FloyyMenor ha alcanzado popularidad a nivel mundial gracias a su éxito Gata Only, una canción que lo ha catapultado incluso por encima de leyendas como Michael Jackson.

Lo anterior, ya que actualmente el joven talento nacional logró llegar al puesto 75 entre los artistas más escuchados de Spotify, con un impresionante número de 41.114.236 oyentes mensuales.

Una cifra que lo ubica por encima del destacado Rey del Pop, quien se encuentra en el lugar 76 con 41.097.425 oyentes mensuales en la plataforma de streaming.

Pero esto no es todo. Gata Only se posicionó en el top 10 de Hot Latin Songs algo que no ocurría desde 1999 con Tú sabes bien de La Ley y Ednita Nazario, y anteriormente con Huele a peligro de Myriam Hernández en 1998.

¿Quién es Floyymenor?

Alan Galleguillos, más conocido por su nombre artístico FloyyMenor, es un artista urbano de 18 años proveniente de la ciudad de Vicuña.

Según consignó Billboard, es un joven cantante que “empezó a hacer su propia música cuando tenía solo 15 años”.

Además, en conversación con el medio estadounidense reveló que su inspiración viene del movimiento del trap y artistas como Anuel AA, Travis Scott y Bryant Myers.

Allí, FloyyMenor confesó que de adolescente “dudó lanzar sus canciones por miedo a lo que otros pudieran pensar o decir”.

Sin embargo, en 2023 lanzó varios de sus temas como Pa’ la Europa, Por ti jalo gatillo, Gabanna, Un star y varios más.

“El movimiento urbano en Chile está bien fuerte ahorita y hay que ponernos atención. Hay harto talento”, sostuvo el cantante para cerrar.