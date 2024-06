VIDEO – Los efectos que ha provocado en Céline Dion el síndrome de persona rígida

30 de Junio de 2024

Tras recibir el diagnóstico del síndrome de persona rígida, Dion inició la grabación de su documental, donde se muestran las convulsiones sufridas, una durante la propia grabación de la producción, que la hicieron gritar de dolor.

Compartir

I am Céline Dion es el estremecedor documental que muestra la batalla de la reconocida cantante canadiense contra el síndrome de la persona rígida (SPS en inglés), que hizo que se retirara de la música en 2022.

La producción, estrenada en Amazon Prime Video, revela imágenes de sus terapias físicas, además de cómo enfrenta los fuertes espasmos musculares que son consecuencia de su enfermedad y que son tan dolorosas que incluso pueden provocar fracturas.

“El SPS está en el músculo, en los tendones, en los nervios. No se puede ver nada, porque no es visible. Llegué a un punto en el que no podía caminar porque perdía mucho el equilibrio y tenía mucho dolor. Todavía no puedo usar mi voz. La música, la extraño mucho. Pero también a la gente. Los extraño”, explicó Céline Dion, quien agregó que padece de este mal desde dos décadas.

En el documental se detalla que la artista presentó las primeras evidencias del SPS hace 17 años, en 2007.

“Antes de que me afectara realmente el síndrome de la persona rígida, mi voz… era el conductor de mi vida”, relató, apuntando que los síntomas se hicieron patentes primero en su voz, ya que sentía dolor cuando quería llegar a notas más altas.

Pero con el correr de los años, los dolores se hicieron más patentes, lo que obligó a Céline Dion a suspender recitales, apelando a supuestas gripes.

“Hacía trampas, como darle golpes al micrófono como si fuese culpa del sonido. A veces teníamos que parar el show para cambiarme de ropa, pero ya no volvía”, declaró.

Ante esto, recurrió al Valium, un sedante y ansiolítico que en altas dosis puede causar la muerte, apuntando que “90 miligramos pueden matarte. Puedes dejar de respirar. Pero en un momento mi cuerpo se acostumbró a 20, 30 y 40 miligramos, y siguió subiendo. Lo necesitaba. Necesitaba relajar todo mi cuerpo”.

Tras recibir el diagnóstico del síndrome de persona rígida, Dion inició la grabación de su documental, donde se muestran las convulsiones sufridas, una durante la propia grabación de la producción, que la hicieron gritar de dolor.