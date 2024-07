Murió Claudio Reyes, el humorista de 64 años detrás del personaje Charly Badulaque

14 de Julio de 2024

El fallecimiento del comediante fue confirmado en horas de esta madrugada.

En horas de la madrugada de este domingo 14 de julio, se confirmó la muerte del reconocido humorista chileno Claudio Reyes a los 64 años.

De acuerdo a información de Teletrece, el también actor, falleció cerca de las 23 horas de este sábado tras sufrir un infarto mientras estaba celebrando el cumpleaños de un amigo.

El alcalde de Longaví Cristián Menchaca y el hermanastro de Claudio Reyes, Cristian Garcés Norambuena confirmaron el lamentable hecho, quienes lamentaron la situación.

Claudio Reyes se hizo notar en el mundo del espectáculo durante la década de los 90′ cuando entró al recordado programa Japening con Já. En ese espacio destacó interpretando personajes como “Clementina”, “El Huaso Clemente“, y el más famoso de todos “Charly Badulaque”.

Reyes también incursionó en la política. De hecho, en el período entre 2004 y 2008 fue concejal por la comuna de Puente Alto, donde representó a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Su cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Santiago.

El ataque fulminante que terminó con su vida no es algo nuevo, puesto que en abril de 2023, el comediante dio a conocer que sufrió un infarto. En aquella entrevista confesó que estaba enfermo del corazón y que también tenía hipertensión y diabetes, lo cual influyó negativamente en su salud.

En este contexto, el intérprete de Charly Badulaque relató: “Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli. Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”.