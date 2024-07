FOTOS – El desahogo de Raffaella di Girolamo tras difusión de detalles de su caso contra Cristián Campos

15 de Julio de 2024

La psicóloga acusó y lamentó el morbo de algunas personas y medios de comunicación en el trato de su denuncia.

Hace algunos días se filtró parte las declaraciones que emitió Raffaella di Girolamo en medio de la investigación por presunto abuso sexual en contra del actor Cristián Campos.

Al ver que sus dichos rápidamente fueron difundidos, la psicóloga decidió compartir un comunicado donde fue clara al expresar su rechazo a la divulgación de estos detalles.

“Esto no es solo por mí. Es que simplemente no se hace… Y no se hace con nadie”, comenzó diciendo la mujer de 46 años.

El desahogo de Raffaella di Girolamo tras difusión de detalles de su declaración contra Cristián Campos

Al inicio de su escrito, que fue publicado a través de su Instagram, Raffaella di Girolamo sostuvo que “yo asumí la revictimización cuando denuncié, me hago cargo de eso, solo que hay otro grupo de personas que no han sido convocadas y que se han sentido con el derecho de decir, hablar, opinar, conjeturar y hacer un festín”.

Tras esto, declaró que “después de todo lo que ha ocurrido, parece que hay quienes siguen sin entender qué significa revictimizar. Peor aún: personas, en este caso, con poder en el ámbito de las comunicaciones”.

Fue allí, que la también escritora cuestionó: “¿Será que a ellas, o ellos, no les importan las víctimas? ¿Dónde está la responsabilidad de quienes deciden traspasar límites que ni siquiera les pertenecen?”.

En esa misma línea, Di Girolamo acusó que “te ven como adulta, pero no se dan cuenta que están hablando de una niña. Una niña que fue víctima de actos gravísimos; una niña que todavía habita en mí”.

“¿De verdad esta gente se sentó a leer la declaración que hice ante la justicia, como si ese gesto de transgresión fuese inocuo? Cada cual seleccionó el párrafo que mejor sirviera a sus oscuros intereses. ¿Acaso no es por morbo? ¿Alguien duda de cuán sórdido es irrumpir en la historia de otra persona mediante su difusión?”, lamentó la psicóloga.

Sobre este punto, Raffaella destacó que no había necesidad de entregar más información al respecto de su denuncia.

“¿Precisaban detalles? ¿Para qué propician conversaciones sobre heridas y traumas que no les pertenecen? ¿Para qué describir el abuso sexual infantil desde sus pormenores?”, fueron algunas de las preguntas que puso en la palestra.

“Sordidez. No se me ocurre otra palabra para describir la negligencia, el daño, y el miedo en cada persona que pudiera sentirse identificada con mi historia”, manifestó desahogándose.

Finalmente, la hija de Claudia di Girolamo cuestionó la verdadera intención y finalidad de algunos medios de comunicación: “¿Para demostrar su poder? ¿Para ganar clicks? ¿Likes?”.