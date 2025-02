VIDEO – “Son fotografías íntimas y consensuadas”: Cristián Campos responde a las acusaciones de su hijo Antonio

10 de Febrero de 2025

El actor aclaró los dichos de su hijo, luego que este lo acusara de tener imágenes de menores de edad en su computador.

Cristián Campos no dudó en defenderse luego de que se hicieran públicas las declaraciones de sus hijos, Antonio y Pedro Campos, en la querella por el caso de Raffaella Di Girolamo, donde hicieron fuertes acusaciones contra su padre.

Dentro de su testimonio, Antonio mencionó que el actor tenía en su poder un computador con fotografías de menores de edad. “Tenía en su departamento un computador en el cual había carpetas de imágenes de mujeres sin ropa, recuerdo que esas mujeres eran muy jóvenes, no adultas, lo noté por sus facciones”, fueron parte de sus dichos, según consignó T13.

En el episodio más reciente de Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez sorprendió a la audiencia al exponer un audio exclusivo de Cristián Campos aclarando la situación.

La aclaración de Cristián Campos por las acusaciones de su hijo Antonio

“Nunca he guardado en mi computador, ni en ninguna otra parte fotografías o cualquier otro tipo de material audiovisual relativo a menores o niñas, como se ha sugerido en la declaración”, comenzó diciendo Cristián Campos.

Junto a esto, el intérprete nacional negó rotundamente tener este tipo de prácticas: “Jamás he tenido ninguna tendencia o afinidad con una costumbre tan repugnante como la que relata, maliciosamente, Antonio Campos en su declaración”.

El ex marido de Claudia Di Girolamo defendió su inocencia y aseguró que “sugerir algo así es una declaración gravísima que no solo falta a la verdad, sino que me perfila como una personalidad distinta a lo que soy”.

“Me causa profundo dolor que Antonio Campos se preste a ser manipulado, participando en una operación comunicacional de esta calaña”, agregó el hombre de 68 años.

Respecto a las imágenes a las que se refería su hijo, Cristián Campos no negó su existencia, pero si aclaró cuál era el contenido de estas.

“Nunca tuve fotografías de niñas como aparece en la declaración. El material al que se refiere Antonio Campos Di Girolamo son videos, son fotografías íntimas y personales perfectamente normales de situaciones habituales y consensuada entre adultos”, sostuvo.

Finalmente, el actor aclaró: “Son testimonios gráficos de relaciones y momentos como los que puede conservar cualquier persona (…) confundir estos recuerdos con material pornográfico, legal o ilegal, es confundir a la opinión pública, es torcer perversamente la verdad”.