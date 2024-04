Abogado de Raffaella Di Girolamo acusa contradicciones en la entrevista a Cristián Campos

30 de Abril de 2024

El abogado Juan Pablo Hermosilla cuestionó las declaraciones del actor en la entrevista que protagonizó el pasado fin de semana.

El abogado de Raffaella Di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, reaccionó a la entrevista que dio Cristián Campos a La Tercera el fin de semana, y fue claro en manifestar que existen contradicciones dentro de sus declaraciones.

A más de un mes de la querella en su contra, el actor reveló en extenso su versión de la situación. Incluso, acusó presuntas extorsiones por parte de la presunta víctima, además de inconsistencia en sus actos.

En el artículo, Campos afirmó que estaba al tanto de las acusaciones desde hace años, luego de ser contactado por la propia Raffaella di Girolamo en 2010.

“Puedo entender que alguien se demore 20 años en recordar un abuso. Lo que no entiendo es que, una vez que lo recuerde, en vez de denunciarlo, se demore 14 años para torturar al supuesto abusador”, acusó el actor.

Abogado de Raffaella Di Girolamo acusa contradicciones tras dichos de Cristián Campos

A raíz de esta entrevista, el abogado defensor de Raffaella habló con CHV Noticias, donde puso en duda las declaraciones de Cristián Campos.

“Hay varias contradicciones en las cosas que él dice”, afirmó Juan Pablo Hermosilla.

“Por una parte dice que está informado de todo esto en detalle hace mucho tiempo atrás y, por otro lado, cuando de entera de esto, dice que no sabe de qué se trata”, acusó la defensa de Raffaella Di Girolamo.

A esto, también agregó: “Entonces, creo que ese es uno de los temas que va a haber que esclarecer judicialmente: cuándo se entera, cómo se entera y, muy importante, cómo reacciona él cuando se entera”.

Asimismo, el abogado de Fundación Para La Confianza sostuvo: “A mí me llama la atención cierta falta de empatía de parte de él, con sus hijos y con la situación. Aquí pasaron cosas graves, claramente. Si no hubieran pasado cosas graves no se entiende que se hubiera hecho esto”.

Para cerrar, Hermosilla adelantó su escenario ideal en el proceso judicial: “No lo voy a poder encarcelar, pero cómo no va a ser sanador que investigue un juez y diga esto fue cierto (…) y frente a eso obtengo la mayor de las satisfacciones que puede aspirar una persona, que es reconocerle la calidad de víctima“.