Betty La Fea: ¿qué pasó con el personaje de Daniel Valencia?

28 de Julio de 2024

A mediados de mes se estrenó la nueva versión de Betty La Fea en Prime Video, que nos muestra la historia de Betty y Armando 20 años después de conocerse en Ecomoda. Sin embargo, uno de los personajes más icónicos de la serie no estará presente: el malvado Daniel Valencia.

Si bien ya se conocía con antelación que Valencia no sería parte de la historia, luego que el actor Luis Mesa informara meses atrás que no se sumaría al elenco comandado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, no se conocía el destino que tendría en la serie.

Alerta de Spoiler: el desenlace de Daniel Valencia

Fue el propio Luis Mesa quien se encargó de adelantar que sucedió con Daniel Valencia y porqué no aparece en la continuación de la serie.

“Daniel Valencia está muerto”, fue la tajante respuesta del actor sobre su personaje en redes sociales, agregando que “por cosas de la vida, Valencia se transformó en un personaje oscuro e irredimible. Digamos que el personaje original murió por desnaturalización”.

De hecho en el primer capítulo de Betty La Fea en Prime Video se conocen las circunstancias de la muerte de Valencia, quien terminó en prisión luego que Beatriz Pinzón Solano diera cuenta de sus malas gestiones en Ecomoda.

En uno de los adelantos de la producción se ve a la protagonista en un funeral, el cual correspondería al del entrañable Daniel Valencia.