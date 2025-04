Daniel Guerrero enfrenta orden de arresto por millonaria deuda de pensión de alimentos

7 de Abril de 2025

Daniel Guerrero, otrora líder de La Sociedad, enfrenta una orden de arresto, luego que su ex pareja, Araceli Vitta, diera a conocer que enfrenta una millonaria deuda por pensión de alimentos, que llega a $35 millones.

La actriz estuvo invitada en Primer Plano de CHV, donde detalló que “no hablo con él hace muchos años porque rompimos relaciones en el minuto en que yo le dije algunas verdades y no le gustaron. Entonces él dijo que la relación iba a ser directamente con Sebastián, que hoy se llama Sebastián Vitta Guerrero”.

El caso salió a la luz en 2023, cuando Araceli Vitta indicó que en dicho momento, la deuda de pensión de alimentos del cantante llegaba a $25 millones, pero llegaron a un acuerdo, donde tras el abono de $5 millones, debía cancelar 99 cuotas de $200 mil, sumando además sus ganancias por el pago de derechos de autor.

Sin embargo, tras el pago inicial de $5 millones, no se concretó el desembolso del resto de las cuotas, por lo que deuda de Daniel Guerrero ahora ya asciende a $35 millones.

Esposa de Daniel Guerrero sale en su defensa

En vista de esta situación, la actual esposa del cantante, Javiera Alviña, salió en su defensa en redes sociales, aseverando que es “una situación muy dolorosa, muy injusta, una acusación basada en mentiras, principalmente, sobre un abandono en lo económico principalmente hacia su hijo mayor, producto de su matrimonio con la señora Araceli Vitta”.

Alviña aseguró que Daniel Guerrero estaba al día en su pensión de alimentos, pero todo cambió en 2016, cuando se distanció con su hijo Sebastián “y esto coincidió, no sé si tenga que ver, con el quiebre matrimonial de ella (Vitta) con su segundo marido”.

“Ella pasa esta cuenta por el Tribunal de Familia, por la libreta del Banco Estado y eso arroja una deuda de seis millones de pesos que corresponde a reajuste que yo creo que ni ella sabía que existía hasta ese entonces”, indicó la esposa del artista.

Junto con ello, precisó que en 2021 “Sebastián egresa de la universidad, y a esa altura había una deuda como de ocho millones de pesos y de ahí en adelante Sebastián no estaba estudiando y Daniel ya no estaba pagando porque no podíamos pagar. Daniel estaba sin trabajo, yo no tenía cómo trabajar en ese minuto, y estábamos en una situación muy compleja, muy extrema”.

Frente a las declaraciones de la esposa de Guerrero, Araceli Vitta respondió que “no tengo qué opinar, porque Javiera no tiene nada que ver con este tema. Está tan fuera de lugar, porque yo tuve un hijo con Daniel, no con ella. Podría rebatir todo lo que dice ahí, porque así no pasaron las cosas. Podría demostrar que cada uno de los puntos no son ciertos”.