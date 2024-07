VIDEO – “No jodas conmigo”: la intensa pelea entre Luis Mateucci y Austin Palao en ¿Ganar o Servir?

31 de Julio de 2024

El enfrentamiento entre ambos comenzó tras una prueba, y al subir de tono de la discusión algunos compañeros debieron intervenir.

Compartir

En el capítulo de este martes de ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci tuvo una fuerte pelea con Austin Palao, luego que el participante argentino le lanzara varias frases burlándose de él.

Todo esto ocurrió luego de disputar la competencia de hombres, en la que los ocho concursantes debieron definir al segundo nominado y al segundo inmune de la semana. Un desafío que dejó como ganador a Pangal Andrade, y que dejó en riesgo de eliminación a Nicolás Solabarrieta.

La intensa pelea entre Luis Mateucci y Austin en ¿Ganar o Servir?

La prueba física dejó en segundo lugar a Luis Mateucci, quien no desaprovechó la oportunidad para gritar en contra de Austin quien seguía en competencia.

“¡Te salvaste sólo porque no está el Poeta! ¡Sino estarías en tu casa!”, le manifestó el capitán de Resistencia.

Momentos más tarde, el participante peruano terminó el desafío notoriamente molesto y fue rápidamente a encararlo por sus dichos.

“¿Qué tienes que hablar?¿Te jodo yo a ti? No jodas conmigo, w…”, le reclamó, mientras Luis le respondía que en el Círculo de Fuego fue Austin quien lo molestó a él.

La discusión, al aumentar su intensidad, tuvo que ser intervenida por Pangal y Raimundo, quienes contuvieron al integrante de Soberanos, que se acercó enfadado contra Mateucci.

Luego que la situación se calmara, Karla Constant le preguntó a Pangal por su triunfo, quien también aprovechó de expresarse por lo sucedido.

“Luis siempre grita en todas las competencias. Perro que ladra no muerde, para la otra un poquito más de humildad”, expresó.

Por su parte, Mateucci reconoció estar molesto por no haber logrado ganar y se refirió a su encuentro con Austin. “Voy a seguir hablando porque eso me caracteriza, no me voy a callar porque me lo digan, siempre voy a hablar”, sostuvo el participante trasandino.

Finalmente, el modelo le respondió asegurando que lo que hizo fue una falta de respeto. “Es curioso cómo personajes tan paupérrimos y pobres no respetan un deporte, yo esto me lo tomo muy en serio y jamás me vas a ver gritándole a alguien. Es una vergüenza deportiva, siempre hay personajes que no tienen respeto ni siquiera por una competencia”, dijo Austin, para cerrar.