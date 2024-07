VIDEOS – “Viví un duelo…”: Fran Maira reveló parte del conflicto que tuvo con Guarén

30 de Julio de 2024

Desde el ingreso de Guarén a ¿Ganar o Servir? que el conflicto entre ambas está en boca de todos en la casona.

En el capítulo de este lunes de ¿Ganar o Servir?, Fran Maira, por primera vez, entregó detalles del conflicto que la distanció de Guarén. Tras la competencia de mujeres del jueves, la ex Gran Hermano pasó a ser Sirvienta, y, con eso, a compartir espacio con su ex amiga.

Apenas regresaron de la competencia, mientras ambas se arreglaban frente al espejo, Maira le habló a la cámara en tono de broma para aclarar que no son tan cercanas como se ve. “No somos amigas. Yo estoy enojadísima con ella porque ella la cag…”, confesó. Pero la pareja de Nicolás Solabarrieta no dudó en contestar: “Ella cree que no la cag… El tango se baila de a dos”.

“También la pude haber cag… yo, pero sé que no tanto como tú. Tú la cag… más que yo, si yo hablara, te cag…, y lo sabes. Deberías tenerme una carta, un poema y una canción de perdón. Te odio, me rompiste el corazón”, le reclamó de vuelta Fran Maira a Guarén, todo en todo de broma.

Luego, ya más en serio, Guarén le propuso a Fran que hablen, pero no en el reality, sino afuera. “Tú sabes por qué no puedo acercarme a decirte ciertas cosas. Al final no me voy a poder expresar al 100%, y no me sirve de nada decirte las cosas a medias. Jamás voy a exponer nuestras cosas frente a todo Chile porque no quiero que tengan derecho a opinar. No le debemos nada a nadie”, argumentó.

“Yo sí tengo cosas para decirte. Me sentí súper pasada a llevar en un par de situaciones, y sabes cuáles son. Tuviste mucho tiempo afuera para hablar y no lo hiciste, entonces si estás acá viviendo conmigo, obviamente voy a decirte lo que siento. Lo pasé mal, sufrí, viví un duelo que ni por un hombre había sentido nunca”, respondió la ex Gran Hermano.

Así, aunque quedaron en buenos términos, ambas ex amigas no discutieron ni resolvieron sus problemas.

El conflicto de Fran Maira con Guarén

Posterior a dicho momento, Fran Maira entregó detalles de lo ocurrido con Guarén a Luis Mateucci y Daniela Colett, mientras ordenaba sus cosas en el sector de los Sirvientes.

“Nuestra promesa siempre fue ser famosas juntas, siempre quisimos llegar a la alfombra roja juntas, y la primera que se hiciera famosa hacía famosa a la otra. Pero salió del reality y nunca más me pescó. Y ahí empezaron a pasar cosas que no son tan graves, pero que en una amistad no van”, contó.

Además, reveló que el motivo de su enojo tiene que ver con que la presencia de Nicolás Solabarrieta, a quien acusó de que Guarén quisiera alejarse de ella por ser una “mala junta”. “Y qué mala junta voy a ser yo, si esta h… es la que se porta mal. Yo trabajo, estoy en mi casa, en privado no voy ni a discotheques. Soy terrible de piola. Ella fue la primera que se hizo OnlyFans conmigo, no es una santa paloma”, indicó.

A eso agregó que también se enfadó por un incidente que tuvieron en una fiesta. “En un momento la Aránguiz y la otra me humillaron brígido y ella no me defendió. Por eso yo me enojé, es eso”, desclasificó.