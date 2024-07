VIDEO – El desconocido detalle que reveló Luis Mateucci de Daniela Aránguiz en ¿Ganar o Servir?

24 de Julio de 2024

El argentino explicó lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar a la ex Mekano atrás e iniciar una nueva historia con Daniela Colett.

Compartir

Luis Mateucci volvió a referirse al quiebre con Daniela Aránguiz en ¿Ganar o Servir?, y esta vez dio a conocer un desconocido detalle de lo que lo motivó a dejar atrás esa historia. Esto ocurrió cuando conversaba sobre el tema con Guarén, quien en el capítulo de este martes del reality show ingresó junto a Nicolás Solabarrieta.

“A mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió“, aseguró el argentino, quien también reconoció que fue esto lo que lo llevó a iniciar una relación con Daniela Colett en el encierro.

En ese sentido, Mautecci declaró que “por eso avancé acá, porque yo sé que si avanzo aquí adentro y me ve, se va a olvidar de mí, y ya no iba a querer volver. Y yo necesito eso, que no quiera volver conmigo. Di ese paso para que vea que no quiero nada más con ella”.

Aún así, el trasandino reconoció que “me duele porque yo pensé que esta vez podía funcionar con Daniela, pero no”.

La molestia de Daniela Colett

Mientras Luis Mateucci hablaba con Guarén sobre Daniela Aránguiz, Daniela Colett no pudo evitar su molestia y así se los transmitió a sus compañeros en ¿Ganar o Servir?

“Ya no aguanto escuchar a Luis hablando de su ex y por eso vine afuera. Tiene que contar toda la historia, pasa todo el día hablando”, aseguró la brasileña en conversación con Oriana Marzoli y Fran Maira.