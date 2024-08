“Violencia doméstica como romance elegante”: la conflictiva promoción de Blake Lively y Justin Baldoni en Romper el Círculo

20 de Agosto de 2024

El filme que ha tenido gran popularidad en los cines se encuentra en el centro de las críticas y ha tenido varias controversias por sus protagonistas.

La nueva película Romper el Círculo, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni, ha captado la atención no solo por ser un éxito en taquilla, sino también por las controversias que la han rodeado.

El filme basado en el bestseller de Colleen Hoover, aborda temas como la violencia intrafamiliar y abuso emocional, temáticas que para varios espectadores quedaron al debe, y aún más con la cuestionable promoción de tuvo personaje principal.

Pero esto no es todo, ya que la cinta ha estado marcada desde un inicio por conflictos entre Lively y Baldoni, quien además es director de la adaptación.

Según una fuente exclusiva de Us Weekly, esta división se originó por supuestas “diferencias creativas” y esto afectó negativamente el ambiente en el set. “Esta lucha creativa marcó el tono para la experiencia negativa detrás de cámaras y derivó en que ya no se hablen más”, informó la fuente.

Sus diferencias al parecer fueron irreconciliables, ya que esto incluso provocó que los intérpretes terminaran promocionando el filme por separado.

Las críticas detrás del éxito de Romper el Círculo

La trama de Romper el Círculo no sólo narra la historia de una relación intensa y emocionalmente compleja, sino que también pone foco en la violencia de género. Sin embargo, tanto espectadores como la crítica han expuesto que el tratamiento que se tuvo no ha sido el mejor.

Por ejemplo, el medio The Telegraph criticó a la producción por “empaquetar la violencia doméstica como un romance elegante”.

Mientras que The Hollywood Reporter sostuvo que “la película resulta demasiado floja e insustancial para soportar el peso de los temas que aborda”.

La conflictiva promoción de Blake Lively y sus desaciertos tras Romper el Círculo

Una de las primeras situaciones que puso a Blake Lively en el ojo de la polémica fue la invitación que hizo a sus seguidores para ver la cinta.

“Invita a tus amigas, lleven estampados florales y vayan a ver It Ends With Us”, dijo la actriz en un video, con tono alegre.

Esto le valió una ola de críticas de quienes afirmaban que su llamado era casi a celebrar la violencia doméstica, casi como si se tratara de vestirse de rosado para ver la película de Barbie.

Tras esto, Lavely se defendió y apunto a que su personaje era más que una víctima: “La película habla de la violencia doméstica, pero lo importante de esta película es que ella no es solo una sobreviviente ni una víctima. Si bien esas son cosas muy importantes, no son su identidad. Ella no está definida por algo que alguien más le hizo o un evento que le sucedió”.

Pero las controversias continuaron, ya que la intérprete aprovechó su aparición en las alfombras rojas para promocionar su línea de productos para el cuidado capilar, Blake Brown Beauty, y su empresa de cócteles sin alcohol, Betty Buzz.

Por otro lado, también causó indignación su respuesta en medio de una entrevista, donde el presentador le consultó sobre las víctimas de violencia intrafamiliar que quisieran contactarse con ella para hablar del tema.

“¿Estás pidiendo mi dirección o mi número de teléfono? ¿O mi ubicación compartida? Podría simplemente compartir tu ubicación”, le respondió la sarcástica.