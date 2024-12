Un plan de desprestigio: la demanda de acoso sexual de Blake Lively y el respaldo de la autora de Romper El Círculo

23 de Diciembre de 2024

La acción judicial dio cuenta del entramado que creo el actor y director de la cinta en contra de quien fuera su co protagonista.

La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni, director y coprotagonista de la película Romper el Círculo, escaló de manera inesperada, llegando incluso a desencadenar una denuncia por acoso sexual y por daños a reputación de la actriz.

Durante el rodaje de la película, la intérprete expresó sus quejas debido a que varios hombres en el set infringieron repetidamente sus límites personales, haciendo comentarios sexistas e inapropiados. En respuesta a sus preocupaciones, la productora Wayfarer, responsable del proyecto, implementó medidas para garantizar un entorno más seguro. Esto, incluyó la incorporación de un coordinador de intimidad y un productor externo para proteger el bienestar de los actores.

Sin embargo, estas medidas parece que no fueron suficientes ya que Lively, a cuatro meses del estreno de la película, ha decidido tomar acciones legales contra su coprotagonista, Justin Baldoni.

La acusación de Blake Lively y el plan de desprestigio en su contra

Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual y por haber orquestado una campaña destinada a “destruir su reputación”.

Según un informe de TMZ, la actriz asegura que el también director le causó una “angustia emocional severa” debido a su comportamiento durante las grabaciones. Esto, asegurando que debió haber una reunión especial mientras se rodaba la película, para solicitar a Baldoni “no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar más la supuesta adicción a la pornografía previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake”.

En compañía de estas declaraciones, la intérprete de 37 años se refirió a un segundo punto en su demanda: “Espero que mi acción legal ayude a poner de manifiesto estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y sirva también para proteger a otros que puedan ser atacados”.

A raíz de esto, The New York Times reveló un grupo de mensajes filtrados que demostrarían que Baldoni y su equipo habrían tenido un plan para dañar la imagen de la actriz.

“Él quiere sentir que ella puede ser enterrada”, escribió Jennifer Abel, una publicista que trabaja con el estudio y Baldoni en un mensaje del 2 de agosto a la experta en gestión de crisis, Melissa Nathan.

Como respuesta a este escrito, Nathan le manifestó: “Sabes que podemos enterrar a cualquiera”, un mensaje con el que estaría refiriéndose indirectamente a Lively.

Como consecuencia de esta situación, la agencia de representación WME decidió eliminar al actor de su lista de clientes.

La conflictiva promoción de Romper el Círculo

En la demanda interpuesta por Blake Lively, se recalcó que durante el rodaje hubo un “ambiente de trabajo hostil que casi hizo descarrilar la producción de la película”. Esto quedó en evidencia durante la promoción del filme, cuando se mostró a ambos actores evitando posar juntos en las alfombras rojas.

La gira promocional de la cinta también generó controversia cuando Lively fue duramente criticada por presentar la película como una comedia romántica, a pesar de que el tema central es la violencia doméstica.

“Invita a tus amigas, lleven estampados florales y vayan a ver Romper El Círculo”, dijo la actriz en un video, con tono alegre.

Este fue el principio de una ola de críticas en las que se cuestionó a la actriz. Todo esto ocurrió mientras a Baldoni se le excluía al punto de que los actores optaron por no responder preguntas sobre él durante las entrevistas.

Una polémica que solo se acrecentó con el pasar de los días, debido a las cuestionables actitudes de Lively en los eventos y entrevistas. Sumándose a esto, que no tuvo temor en dejar de seguir a Baldoni de las redes sociales.

El apoyo de la autora a Lively

Tras enterarse de la demanda Justin Baldoni, Colleen Hoover, autora detrás del best seller Romper el Círculo, utilizó sus redes sociales entregar su apoyo a la actriz.

“Blake, no has podido ser más honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día que nos conocimos. Gracias por ser exactamente como eres. Nunca cambies, no te marchites”, sostuvo en una publicación que se eliminó horas más tarde.