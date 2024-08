VIDEO – Quién es Titi Magrini, la esposa de Iván Cabrera que impactó con su paso por Gran Hermano

28 de Agosto de 2024

La pareja del bailarín sorprendió al ingresar a “la casa más famosa del mundo” en medio del congelado.

La segunda temporada de Gran Hermano vivió su primer congelado y fue Titi Magrini, la esposa de Iván Cabrera, quien se robó las miradas con sus impactantes comentarios durante su ingreso.

Cuando comenzó a sonar la alarma que indicaba a los participantes que debían quedarse inmóviles, ella atravesó la puerta y el bailarín no pudo contener las lágrimas al verla. Sin embargo, además de dedicarle palabras a su pareja, Magrini no dudó en dirigirse a otros participantes del reality.

Fue allí, que se encontró con Camila Power a quien le lanzó: “No me podía ir sin decirte a tu cara, que me caes pésimo, que lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas”.

Luego de esto, la esposa de Cabrera se dirigió a Íñigo, que estaba en la misma habitación, y lo aconsejó: “Tú me caes increíble, (pero ella) no te suma, no te suma”.

Momentos más tarde, el bailarín no aguantó y decidió renunciar al programa mientras estaban en vivo y en directo.

Quién es Titi Magrini

Tiffany Magrini, conocida por el apodo de Titi, es una modelo y esteticista venezolana que ha tenido una larga historia de amor con el conocido bailarín Iván Cabrera.

Según compartió la propia pareja en sus redes sociales, contrajeron matrimonio en 2014 y, luego de esto, nacieron sus dos hijos, Giulianna y Gianfranco. Posteriormente, ambos anunciaron en 2019 que habían tomado la decisión de separarse.

Durante este periodo, Magrini decidió dar vuelta la página y comenzó una relación amorosa con Francisco Toro, con quien tuvo un hijo al que llamaron Facundo León.

Sin embargo, este vínculo no prosperó, y luego de cuatro años separados, el ex participante de Rojo confirmó a través de sus redes sociales que se dieron una nueva oportunidad junto a Titi.

“Ella fue mi compañera 10 años, me casé con ella por todas las de la ley y es la madre de mis hijos, o sea, no es cualquier persona (…) Lo que me hizo clic fue que la miré a los ojos, se puso a hablarme, me pegué en su boca y lo único que quería era derretirme en ella”, explicó Iván Cabrera.

Actualmente siguen juntos. De hecho, en medio de su renuncia en Gran Hermano, el ex chico reality le propuso que se volvieran a casar.

Por otro lado, Magrini cuenta con 86 mil seguidores en Instagram y en su perfil expone: “Sazonando la vida a mi manera, con un toque de drama y mucho corazón”.