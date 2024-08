VIDEO – El momento en que Iván Cabrera renuncia en vivo a Gran Hermano

28 de Agosto de 2024

El bailarín tomó la decisión y sorprendió a todos, luego de recibir la visita de su esposa, Titi Magrini.

La emisión de este martes de Gran Hermano tuvo su cuota de sorpresa luego de que Iván Cabrera anunciara su renuncia mientras estaban en vivo y en directo. La decisión del bailarín ocurrió luego de que su esposa, Titi Magrini, visitara la casa en medio del clásico congelado.

Una vez iniciada la actividad, Cabrera se ubicó en el sillón frente a la puerta para ver quién entraría y no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de que se trataba de su pareja. Incluso, llegó a moverse segundos antes de que les anunciaran que podían “descongelarse”.

Posteriormente, en conversación con Diana Bolocco, Iván Cabrera dijo que antes de recibir alguna sanción por no cumplir las reglas de dicha actividad, aseguró que “yo sí me quiero ir de regreso a mi casa, quiero estar con mi mujer, con mis niños“.

“Sentí que el encierro iba a ser difícil, para mí lo ha sido más allá todavía. He tratado de ser el que tira para arriba a todos, pero muchas veces pasa también en el mundo del arte, uno aunque esté en soledad tiene que sonreír. Me he sentido bastante mal por estar lejos de mi familia. Siento muy de corazón la necesidad de estar con ellos y sé que mis compañeros, en este sentido, van a entenderlo”, explicó.

Tras sus palabras, Bolocco le preguntó a Cabrera si estaba seguro de la decisión que había tomado, a lo que él reafirmó lo dicho: “Más que seguro”.

La renuncia de Iván Cabrera a Gran Hermano dejó a varios de sus compañeros completamente emocionados, como Michelle, Patricio, Manuel y Camila Andrade.

Titi Magrini, por su parte, aseguró que no quería que el bailarín se fuera de la casa porque “encuentro que lo estaba haciendo súper bien”, pero aún así, “es decisión de él“.

Cinco minutos de decisión

A pesar de lo seguro que se mostró de su renuncia, Iván Cabrera tuvo cinco minutos para hablar con su esposa y decidir si definitivamente abandonaría Gran Hermano. Tras esto, ratificó su decisión de dejar “la casa más famosa del mundo”.

“Sé que es una decisión que no tiene vuelta atrás, pero es lindo escuchar los comentarios que ha traído Titi para mí (…) Soy súper categórico en mi decisión y sí me voy a ir. Quiero estar con mi esposa, con mis hijos”, aseveró.