VIDEO – Entre perros y Shakira: las confesiones de Michelle Carvalho sobre su relación con Alexis Sánchez

3 de Septiembre de 2024

La participante habló sobre su relación con el famoso deportista y reveló un significativo regalo que le hizo y que aún conserva.

Michelle Carvalho sorprendió en el último capítulo de Gran Hermano al revelar inéditas confesiones sobre su antigua relación amorosa con el futbolista chileno Alexis Sánchez.

La influencer brasileña compartió dos anécdotas junto a sus compañeros de encierro, en las que mencionó tanto a las mascotas de Sánchez como a la destacada cantante colombiana Shakira. Dos historias que no dejaron indiferentes a sus seguidores.

Durante la conversación, Carvalho se sinceró y recordó que su vínculo con el deportista se remonta a la época en la que fue fichado por el Barcelona, en 2011.

Las confesiones de Michelle Carvalho sobre su relación con Alexis Sánchez

En un comienzo, Michelle Carvalho les reveló a los participantes que estaban con ella en la habitación, haber tenido romances con más de un rostro: “Yo me comí muchos futbolistas famosos que ustedes ni se imaginan”

Instantes más tarde, la jugadora se refirió brevemente a su relación con Alexis Sánchez para luego lanzar una inédita confesión. “Yo le regalé su perro, pa’ que sepan”, reveló la mujer de 31 años.

Fue allí que Carvalho recordó que mientras eran pareja con Alexis, él le comentó que le gustaría tener un Golden Retriever.

“Yo empecé a pesquisar hasta que di con uno blanco”, explicó, para luego agregar que Atom fue comprado y le costó al rededor de 1.500 euros.

Más tarde, la integrante de la familia Tamagotchi recordó que la sorpresa llegó justo para su cumpleaños, al que el futbolista no asistió con la excusa de que había mucha gente en la celebración.

“Me había preparado una fiesta sorpresa en su casa. Ahí él viene y me dice mira lo que acabo de comprar, lo fui a buscar ahora. Era uno color caramelo. Casi que me desmayo”, detalló Michelle después.

Tras darse cuenta de la doble sorpresa, Carvalho sostuvo que en ese entonces “empezaron a jugar, fue muy cute (…) Yo le dije bueno, cagaste (sic), vas a tener dos ahora”.

Pero eso no fue todo, por que la participante finalmente recordó otra anécdota: “Yo recuerdo un día, terminaron de jugar un partido del Barça, iban a celebrar e iba la Shakira con Piqué y yo quería ir y no me llevó w… Yo quedé enchuchada porque no me llevó”.