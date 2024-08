VIDEO – “Culebras”: así fueron las peleas de Michelle Carvalho con Linda y Camila Power en Gran Hermano

27 de Agosto de 2024

Las fuerte discusiones que terminaron a los gritos se originaron a raíz de la eliminación de Antonia.

Gran Hermano comenzó la edición del lunes con las dos intensas peleas protagonizadas por Michelle Carvalho contra Linda Marcovich y Camila Power.

Estos conflictos comenzaron tras la eliminación de Antonia, luego que la jugadora brasileña alegara que ninguna de sus amigas fue capaz de arreglar las pertenencias de la joven que tuvo que abandonar la casa.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, ya que durante el lunes 26 de agosto una actividad encendió nuevamente los ánimos.

La intensa pelea de Michelle contra Linda y Camila Power en Gran Hermano

Durante la dinámica, Linda fue llamada al SUM y debió sacar la foto de uno de sus compañeros para que no ganara la inmunidad. Allí, tomó la imagen de Michelle y expuso sus razones: “Voy a romper esta foto porque sé que si no la rompo, obviamente va a romper la mía, y porque me gustaría que me dé un poco de pantalla”.

Finalmente, mencionó que otro motivo que tuvo para su elección fue “porque se burló de la salida de mi amiga”.

Al ver las imágenes, la cabeza de la Familia Tamagotchi comenzó a hablarle a las cámaras diciendo: “Público, gracias por haber sacado a la Antonia porque para tener amigas así, mejor que esté afuera con su mamá bien cuidada”.

“Para tener culebras como amigas, mejor no tenerlas”, declaró Carvalho. Luego le habló a Linda y la emplazó: “Después me andas chupando las patas”.

“¿Cuándo te he chupado las patas yo a ti? ¿Cuándo te he buscado? Tú andas buscando conversación conmigo, mentirosa”, saltó a responderle la mujer de 34 años.

“Toda esta semana me buscaste, yo no te busqué. Cuando dejes de tomar alcohol y estés lúcida podemos hablar”, le respondió la influencer.

Al escuchar esto, Camila Power saltó a defender a su amiga y le manifestó: “Qué falta de respeto, ridícula”.

“La única ridícula acá eres tú, la única que se anda comiendo a la casa entera como araña eres tú. Necesitas de alguien para colgarte, no puedes sola”, le lanzó Michelle.

“¿Qué problema tienes tú? ¿Por qué te molesta que haga lo que quiera?”, dijo la participante encarándola. En ese instante sus amigos fueron a tranquilizarla para no agrandar más la pelea.

Por último, se escucha que Carvalho comienza a hablar al aire: “No puedes sola, te cuelgas del Seba (Ramírez), se cuelga de mí, de la Chama, de todos”.