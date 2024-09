Lollapalooza Chile 2025 revela su line up diario e inicia venta de pases por día

Actualizado el 10 de Septiembre de 2024

El festival de música se llevará a cabo el 21, 22 y 13 de marzo en el Parque Cerrillos.

Este martes, la productora Lotus reveló el line up diario para Lollapalooza Chile 2025, junto con lo cual lanzó a la venta los pases diarios. Esto significa que quienes quieran ir solo uno de los tres días, ahora podrán comprar su ticket.

Encabezados por los Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Tool, Alanis Morrissette, Rüfüs Du Sol y Shawn Mendes, el cartel de incluye también artistas como Nathy Peluso, Teddy Swims, Benson Boone, Foster the People, ZEDD y mucho más.

El conocido festival se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Cerrillos de la Región Metropolitana.

Así quedó el line up diario de Lollapalooza Chile 2025

Viernes 21

Olivia Rodrigo – Rüfüs Du Sol – Benson Boone – Rawayana – James Hype – Girl In Red – Fontaines D.C. – Caribou – Michael Kiwanuka – Joe Vasconcellos -Jpegmafia – Disco Lines – Elena Rose – L-Gante – Dante Spinetta – Soulfia – Polima Westcoast – Israel Vibration & Roots Radics – Taichu Indios – Dezko – Marina Reche – Balths – Root Hif – Abildefresa

Sábado 22

Justin Timberlake – Alanis Morissette – Foster The People – Charlotte De Witte – Mon Laferte – Babasonicos – Nathy Peluso – Parcels – Barry Can’t Swim – Lasso – Blond:Ish – Ca7riel & Paco Amoroso – Drefquila – Lara Project – Nessa Barrl – Resonancia Etérea – El Malilla – Francisco Victoria – Aron – Cestar & Stailok Wen Bros – Seamoon – Hordatoj – Pablopablo – Kya – Rootz Ifi – Karla Grunewaldt – Confío En Tus Amigos

Domingo 23

Tool – Shawn Mendes – Tate Mcrae – Zedd- Teddy Swims – Los Tres – The Marias – Inhaler – Sepultura – Lucybell – Wave To Earth – Artemas – Dillom – Ovy On The Drums – San Holo – Kasablanca – Arde Bogotá – Turf Micro Toh – Lospetitfellas – Cancamusa – Reality – Killua97 – Kuna – Chances – Candelabro – Rootz Ifi – Red Bull Batalla