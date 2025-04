Grupo Said se queda con Open Kennedy y Parque Arauco será el mall más grande de Chile en ventas

Eran vecinos y la movida era conocida por el mercado, pero ayer por la tarde se anunció el cierre definitivo de la compra de Open Plaza Kennedy por parte del operador de centros comerciales de la familia Said: Parque Arauco (PASA).

La transacción contempla comprarse su “vecino” de la vereda de enfrente, que era propiedad del grupo Falabella, y consolidar ventas por US$ 814 millones, convirtiéndose en el mall más grande de Chile en esa categoría.

La adquisición le costó a Parque Arauco UF 4,4 millones (US$ 173 millones aproximadamente), siendo la inversión más grande la empresa en sus 43 años de historia.

“Esta transacción incluye el inmueble donde se ubica el centro comercial, los bienes muebles necesarios para su operación y los contratos de arrendamiento, que en los últimos doce meses generaron ventas y EBITDA de UF 4,02 millones y UF 311.000, respectivamente (aproximadamente US$ 161 millones y US$ 12 millones, respectivamente). La transacción no incluye, como fuera indicado originalmente, las acciones de la sociedad Rentas Hoteleras SpA, que opera el hotel Courtyard by Marriott, emplazado sobre el mismo centro comercial, la que sí quedó como arrendataria de Parque Arauco”, detalló PASA.

En metros cuadrados ambos centros comerciales sumarán 188.500 m² y más de 430 tiendas. Así, Parque Arauco incorporará formatos complementarios con marcas como Tottus, Homecenter, Ikea, H&M y Decathlon, que están ubicadas en Open Kennedy.

“En el segundo semestre de 2025, se inaugurarán los primeros espacios comerciales de la ampliación de 12.000 m² de la Fase 2 Cerro Colorado de su Master Plan, que incluirá un nuevo acceso al centro comercial frente al Parque Araucano, estacionamientos adicionales y la incorporación de nuevas marcas a su ya amplio portafolio. Con esto, el centro comercial alcanzará los 200.000 m², reafirmando su liderazgo en el sector de centros comerciales del país”, añadió Parque Arauco.