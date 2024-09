VIDEO – “Cansada está la gente que se levanta a las 5:00 AM”: Pamela Díaz arremete contra Cathy Barriga

Actualizado el 14 de Septiembre de 2024

Pamela Díaz arremetió sin filtro contra Cathy Barriga, luego que la ex alcaldesa de Maipú fuera reformalizada por la Fiscalía de Alta Complejidad, por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En el programa de Canal 13 Hay que decirlo, Díaz se criticó duramente a Barriga y aseguró que “ella de verdad lo goza, yo creo que a ella estás situaciones le encantan”.

Tras revisar los nuevos antecedentes que tienen a Cathy Barriga con arresto domiciliario, Ignacio Gutiérrez y La Fiera, analizaron las declaraciones que realizó la ex alcaldesa a los medios.

“Estoy un poco cansada (…) Ustedes debieran informarse mejor”, expresó Barriga al ingreso de la audiencia.

Posterior a ello y a través de su cuenta de Instagram, la ex autoridad comunal de Maipú, afirmó: “Aquí yo cansada. Lo que pasa es que se junta también con las Fiestas Patrias. Yo llevo años con temas como este en fechas especiales. Cansa, agota”.

Con respecto a estas palabras, Pamela Díaz indicó “primero quiero decirle a Cathy que se muy guapa, que creo que no está tan cansada, que yo creo que con el abrigo y las botas, es un vestuario increíble para ir a tribunales, te lo dice una que tiene experiencia”.

Asimismo agregó: “A mí me llama la atención, a mí me molesta un poco cuando (dice) que está cansada, cansada está la gente que se levanta a las 5:00 de la mañana, amiga. Y que trabaja, que llega a las 9:00 de la noche, que no puede ver a los hijos, que tiene que juntar las lucas”.

“Usted está en su casa y por sus actos, no es por nosotros ni por nuestra culpa”, disparó Pamela Díaz.