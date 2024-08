Pamela Díaz se sincera sobre el panel en el estreno de ¡Hay Que Decirlo!

5 de Agosto de 2024

El show que va desde las 17 hasta las 19 horas tendrá una conocida dupla televisiva y cinco panelistas.

Compartir

Este lunes 5 de agosto es el estreno del programa ¡Hay Que Decirlo! de Canal 13, y tras su debut en pantalla, su animadora Pamela Díaz se sinceró y desglosó con EL DÍNAMO al diverso panel que la acompaña.

Según adelantó La Fiera, este espectáculo televisivo será “en vivo y en directo como en ningún otro canal”. Un programa que, además, su presentadora explicó que buscará interacción con su audiencia: “Tenemos una posición en la cual la gente va a poder interactuar con nosotros. Vamos a tener todas las redes sociales donde podrá intervenir el que quiera”.

Sin embargo, Díaz no está sola junto a su dupla Nacho Gutiérrez, sino que esta acompañada de un variado grupo que aporta con contingencia, humor, chismes, y mucho más.

Pamela Díaz se sincera sobre el panel de ¡Hay Que Decirlo!

Tras ser consultada por EL DÍNAMO, Pamela Díaz fue explicando cómo es la relación que tiene con cada uno de los integrantes del panel de ¡Hay Que Decirlo!

El primero de ellos fue Nacho Gutiérrez, con quien La Fiera no dudó en destacar tiene un vínculo más cercano que el resto.

“No necesito decirlo, todo el mundo sabe que somos amigos hace muchísimos años. Él es mi partner hace tiempo y de hecho era nuestro sueño trabajar juntos”, explicó la conductora.

En esa misma línea, expuso que “me conoce tan bien que si yo me pongo pesada, sabe jugar para que no me vea tan así. Entonces nos entendemos bastante bien, estamos contentos, felices y tenemos un equipazo”.

Sobre Cecilia Gutiérrez, la comunicadora de 43 años aseguró entre risas: “A la Ceci la conocí recién ahora, antes solo la conocía cuando hablaba de mí, pero no importa”.

Sin embargo, Díaz aseguró no tomarle mayoría importancia a esto, destacando: “Me gusta trabajar con la gente que es seca, que le va bien y que tiene respeto”.

Por otro lado, se refirió Arturo Longton con quien compartió recientemente en el reality Tierra Brava. “Lonton es la leyenda. Ni yo sé lo que va a pasar con él, pero sé nos vamos a reír. Es un loco lindo y buena onda, que está mucho más maduro”, manifestó el rostro de Canal 13.

En cuanto a Willy Sabor, destacó que será un gran aporte gracias a sus años y trayectoria en televisión, además del cariño que el público siente por él. Mientras que la comediante Valentina Saini, quien es una de las más nuevas en del grupo en pantalla, según Pamela “tendrá un gran desafío, pero yo creo que le va a ir bien porque tiene buenos partners”.

Finalmente, la animadora se refirió a Rodrigo Gallina, quien tendrá el rol de estar en la calle para interactuar con el público. “Tenemos móvil en directo con Gallina, que va a estar muy bacán porque obviamente hemos tenido ensayo y se maneja perfecto con la people”, cerró diciendo Pamela Díaz.