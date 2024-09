Leonor Varela recuerda cuándo actor de Titanic le pidió matrimonio: “Le tiré el anillo”

Actualizado el 21 de Septiembre de 2024

La actriz nacional le explicó a Martín Cárcamo que, a pesar del fallido intento de boda, la relación con su par se extendió dos años más.

Leonor Varela estuvo invitada en un nuevo capítulo de De Tú a Tú, donde recordó cuando su entonces pareja, Billy Zane, protagonista de Titanic, le pidió matrimonio.

“Me pidió matrimonio… todo mal. Como no hay que hacerlo”, partió contando Leonor Varela, que detalló que “estaban ensayando una obra sobre The Doors, en San Diego, donde él cantaba. Estaba ensayando y me dice ven al ensayo hoy día“.

Varela agregó que Billy Zane “se acerca, se acerca, se me arrodilla y yo, mirando a todo el mundo, ¿qué es esto?. Porque además, soy francesa, no entiendo nada. Veo el miro, lo miro a él y me dice ¿sí?. Y yo como sí, ok“.

“Me entró una crisis de pánico esa noche en el hotel, llegué y se lo tiré (el anillo), le dije ¿cómo me haces esto en público?“, puntualizó la actriz chilena.

Leonor Varela le precisó a Martín Cárcamo que “después entendí que había también un problema de idiosincrasia. En francés uno dice my fiancé, como uno dice mi pololo, mi novio. En Estados Unidos, my fiancé es mi comprometido”.

“Entonces lo llamaba my fiance porque era lo que yo decía y él entendió que yo quería que me pidiera matrimonio. La idiosincrasia angloamericana nos llevó a ese impasse”, sentenció.