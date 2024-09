24 de Septiembre de 2024

El rapero aseguró ser inocente de los múltiples cargos de los que se le acusan.

Sean John Combs, conocido artísticamente como Diddy o Puff Daddy, fue arrestado tras recibir múltiples acusaciones por tráfico sexual, conspiración de extorsión y otros delitos. Sin embargo, el rapero fue declarado inocente y se le ordenó permanecer bajo custodia hasta su juicio federal en Nueva York.

En el último año, el productor discográfico se enfrentó a una serie de demandas civiles por agresión sexual y denuncias por conducta sexual inapropiada, lo que no sólo le significó una crisis a su imagen sino que también a sus negocios.

A raíz de estos acontecimientos, rápidamente salieron impactantes detalles a la luz. Incluso, los medios informan que los fiscales han entrevistado a más de 50 víctimas y testigos, lo que revela la magnitud del caso.

A esto, se suma que los fiscales en una acusación formal frente a la Justicia manifestaron que Combs ha sido el cerebro de una empresa criminal aproximadamente desde 2008 que incluyó a sus empleados y que participó en actividades de secuestro, trabajos forzados, incendios provocados y sobornos.

Todo lo que tienes que saber sobre las acusaciones contra Sean Diddy Combs

La demanda de Cassie Ventura

A finales de noviembre de 2023, la cantante Cassie Ventura presentó una demanda en la que detallaba una serie de inquietantes abusos por parte de Sean Combs, quien años atrás fue su pareja.

Según indica su querella, el compositor estadounidense “ejercía un control absoluto sobre su vida personal, obligándola a mantener relaciones sexuales con otros hombres y sometiéndola a un estilo de vida de abuso excesivo de alcohol y sustancias.”

Además, a mediados del 2024 salió a la luz pública un video donde Diddy golpeaba a Ventura. Un registro que provocó que el artista saliera a hacer un mea culpa, asegurando que no estaba de acuerdo con su comportamiento en las imágenes.

Finalmente, la intérprete en su demanda presentada ante el tribunal federal sostuvo que Combs era “propenso a una ira incontrolable” y que la sometió a “golpizas salvajes”.

¿Qué son los freaks offs?

Pero eso no es todo, ya que según consigna The New York Times, tras una investigación federal se alega que el acusado “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

Esto, bajo lo que Sean Combs llamaba freak offs, unos “espectáculos de actividad sexual altamente orquestados” en hoteles y otros lugares en donde las víctimas eran drogadas y forzadas a participar en actos sexuales que, en ocasiones, duraban días.

Además, dentro de la acusación se señala que durante los allanamientos las autoridades encontraron más de 1.000 botellas de lubricantes y aceites, junto con armas de alto calibre como rifles AR-15 con los números de serie borrados.

¿Qué ocurrió con Sean Diddy Combs?

Tras su arresto el 16 de septiembre de 2024, Sean Combs compareció en una audiencia de acusación en la que se declaró inocente de los cargos en su contra.

Luego de esto, su defensa propuso pagar una fianza de 50 mil dólares, una petición que fue rechaza por parte de la jueza, con el argumento que el artista es un posible peligro para la comunidad.

Por último, la magnitud de los cargos que enfrenta Puff Daddy es tal que, si es hallado culpable, las penas podrían ir entre 15 años y cadena perpetua