Sean Diddy Combs es detenido por tráfico sexual y secuestro: músico se declaró no culpable

17 de Septiembre de 2024

Sean Diddy Combs, reconocido empresario y músico de hip hop, fue detenido por tráfico sexual, crimen organizado y secuestro, siendo acusado ante un tribunal federal el Manhattan, mientras se declaró no culpable.

El rapero, que enfrenta una pena que va desde los 15 años de prisión hasta cadena perpetua si es declarado culpable, ofreció 50 millones de dólares como garantía de fianza. Este monto involucra su mansión en Miami y la casa de su madre, además de acceder a usar una tobillera y restringir sus viajes.

TMZ precisó que la Fiscalía apuntó que Sean Diddy Combs representa un riesgo de fuga, por lo que se mostró contrario a que salga en libertad bajo fianza, lo que fue ratificado por el tribunal, donde la jueza Robyn Tarnofsky acusó que “este es un delito que ocurre a puertas cerradas, incluso cuando los servicios previos al juicio están monitoreando”.

No es la primera vez que Combs enfrenta acusaciones de este tenor, ya que en noviembre pasado, su ex pareja Cassie Ventura lo demandó por violencia intrafamiliar y violación, así como de obligarla a tener relaciones sexuales no consensuadas con otras personas.

Por su parte, una mujer lo acusó de haberla violado hace dos décadas cuando tenía 17 años, mientras un productor aseguró que Sean Diddy Combs lo obligó a tener sexo con prostitutas.