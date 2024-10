No duró ni un día: Negro Piñera habría renunciado a Palabra de Honor

2 de Octubre de 2024

El músico no soportó las condiciones de grabación y las constantes actividades, por lo que prefirió dar un paso al costado, a pesar de solo estar 24 horas en el encierro.

Compartir

El inicio de las grabaciones de Palabra de Honor, el nuevo reality show de Canal 13, no están exentas de polémica, luego que se reportara la primera e inesperada renuncia de un participante, nada menos que Miguel Negro Piñera.

Según el Que te lo digo de Zona Latina, el músico no soportó las condiciones de grabación y las constantes actividades, por lo que prefirió dar un paso al costado, a pesar de solo estar 24 horas en el encierro.

Luis Sandoval detalló que Negro Piñera “dijo que no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renunciar”.

La renuncia del hermano de Sebastián Piñera fue ratificada por una imagen tomada en el aeropuerto de Lima, donde le confidenció a las personas que estaban con él que había dejado Palabra de Honor.

“Se le acercó harta gente al Negro Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de tarro’”, agregó el periodista.

Junto con ello, el reality de Canal 13 ya tendría a su primera eliminada, Rubí Galusky, quien justamente fue presentada como participante este miércoles.

Rubí, quien tuvo un paso por ¿Volverías con tu ex?, expresó que “soy muy rebelde. Si me dicen que me levante a las cinco de la mañana, me va a costar mucho hacerlo, pero igual lo intentaré. Hay reglas que soy capaz de cumplir y otras no. Si me hacen bañarme con agua helada, creo que no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, soy una mujer fuerte de espíritu y lo intentaré igual”.