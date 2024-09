Palabra de Honor: todos los participantes confirmados del nuevo reality de Canal 13

20 de Septiembre de 2024

Tras la final de ¿Ganar o Servir?, Canal 13 anunció el nuevo reality show Palabra de Honor, programa que que está pronto a comenzar y que ya tiene tres confirmados.

Conducido por Karla Constant y Sergio Lagos, en este nuevo reality, los participantes deberán someterse al estricto régimen de una academia militar con diversas competencia que los pondrán a prueba.

A días de comenzar las grabaciones, Canal 13 ya confirmó a sus primeros tres protagonistas, mientras que portales de farándulas han ido filtrando nuevos nombres.

“Vamos a darle la oportunidad a aquellas personas que están siempre reñidas con las reglas, con el comportamiento, con la conducta, que son como difíciles de enrielar, nosotros les vamos a dar una oportunidad, pero de una manera muy entretenida”, dijo Karla Constant.

Los primeros confirmados para el reality show Palabra de Honor

Miguel “Negro” Piñera

“No quiero pelear, no quiero ganar, sólo quiero pasarlo bomba, porque pasándolo bien se pasan las penas. Quiero conocer gente nueva, conocer juventud, que van a ser como mis nietos regalones, y compartirles mis experiencias y que ellos me transmitan las suyas”, dijo Piñera.

“Toda mi vida he sido un bohemio, siempre he dormido de día y vivido de noche. Para mí la noche es mágica, de noche hay obras de teatro, hay recitales, puedo cantar, hay muchos lugares para ir en todo el mundo. De día yo no tengo nada que hacer, así que levantarme temprano y ser recluta no va a ser fácil para mí. Voy a tener que hablar con mi capitán para que me deje de franco”, admitió.

Calina Pulido

“Creo que esta oportunidad llegó en el minuto perfecto, y yo prefiero arrepentirme de decir que sí que de decir que no. Mis hijos son independientes y yo estoy en otra etapa de mi vida también, más madura, más pausada. Yo soy muy de energías y bastante esotérica, y pienso que todo te llega en el minuto que te tiene que llegar, y si te llega tienes que aceptarlo”, declaró Catalina Pulido.

Marcianeke

“Nunca quise hacer el Servicio Militar y ahora va a ser algo por el estilo, así que me dejaré sorprender”, explicó el joven cantante.

Nombres filtrados

Aunque aún no están confirmados, se especula con la inclusión de Jennifer Galvarini, Fanny Cuevas, Oriana Marzoli, Facundo González, Roxana Muñoz, Gala Caldirola, Raimundo Cerda, Faloon Larraguibel y Fabio Agostini.