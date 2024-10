Paul McCartney en Chile: cómo participar del concurso para conocerlo en persona

2 de Octubre de 2024

Los ganadores del concurso serán seleccionados directamente por el artista británico.

Compartir

Comenzó la cuenta regresiva para que el reconocido cantante Paul McCartney se presente nuevamente en Chile, y aquí te revelamos cómo podrás concursar para conocerlo en persona.

Desde DG Medios anunciaron un concurso con que invita a los fanáticos del ex Beatle a participar por un meet and greet, en medio de su gira llamada Got Back.

Esto, ya que el músico británico detrás de éxitos como Hope of Deliverance y Let It Be, regresará a nuestro país con un show el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Monumental.

¿Cómo concursar para conocer a Paul McCartney en Chile?

Si quieres participar del concurso para conocer a Paul McCartney en nuestro país, aquí te dejamos un listado con las bases: