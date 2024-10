VIDEOS – ¡Dijeron que sí!: los momentos que marcaron la ceremonia de Michelle y Pedro en Gran Hermano

8 de Octubre de 2024

La actividad contó con una despedida de soltera, una graciosa ceremonia y una esperada noche de bodas.

El último capítulo de Gran Hermano se destacó por la esperada ceremonia de renovación de votos de Michelle Carvalho y Pedro Astorga.

Se trató de un divertido desafío donde recordaron una actividad que realizaron en el reality Pareja Perfecta, donde los participantes simularon casarse durante una dinámica. Sin embargo, 12 años más tarde los participantes decidieron continuar con su vínculo con un evento que tuvo varios momentos memorables.

Los momentos que marcaron la ceremonia en Gran Hermano

La despedida de soltera de Michelle

Previo a la esperada ceremonia, la animadora Diana Bolocco había adelantando que Michelle Carvalho tendría una despedida de soltera, tal como en la realidad. Sin embargo, fue recién la noche de este lunes que se pudo ver el sensual baile que fue protagonizado por Miguel Martínez, el vedetto de la novia.

Yuhui modo Elvis

La ceremonia de Claudio Michaux

La actividad de renovación de votos se realizó en vivo y en directo, con la especial participación de Claudio Michaux, encargado del react, como maestro de ceremonia. Durante su discurso, el comediante hizo varios chistes en relación a los jugadores que continúan en la casa y otros que ya abandonaron el encierro.

“Sé que no me conocen, pero siento que, compartiendo este momento con ustedes, ya he compartido cosas más importantes que Daniela. Tuvo una estadía cortita, más corta que el genio de Chama con la puerta del confesionario”, comenzó diciendo, haciendo un guiño a la primera eliminada.

“Pedro en algún momento quiso abandonar esta casa, pero Michelle se encargó de que siguiera con mucha más fuerza, y con menos power”, sostuvo Michaux, desatando las risas en referencia a Camila Power.

La noche de bodas

Durante la ceremonia, los jugadores dieron el “sí” frente a sus compañeros, participaron de un gran banquete e incluso bailaron el vals. Sin embargo, luego de esto, vino la esperada noche de bodas, donde Michelle y Pedro disfrutaron de una romántica velada en el SUM.