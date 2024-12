VIDEOS – Los diez personajes del espectáculo que marcaron el 2024

Actualizado el 20 de Diciembre de 2024

A días de despedirnos del año, EL DÍNAMO recopiló a varias figuras que hicieron noticia en diversos ámbitos del espectáculo nacional.

Compartir

A pocas semanas de decirle adiós al 2024, EL DÍNAMO te comparte un recuento con los diez personajes del espectáculo nacional que hicieron noticia, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Estas figuras, provenientes de diversos ámbitos, incluyen a cantantes, actrices, chicos reality, entre otros, quienes han dado mucho de qué hablar durante los últimos doce meses, con eventos que van desde quiebres amorosos hasta inesperadas muertes.

Los diez personajes del espectáculo que marcaron el 2024

1.- El triángulo amoroso entre Carla Jara, Francisco Kaminsky y Camila Andrade

INSTAGRAM.

Una de las separaciones más mediáticas del año fue, sin duda, la de Carla Jara y Francisco Kaminski, quienes pusieron fin a su relación luego de 11 años juntos.

Según Jara, la causa de la ruptura fue una infidelidad por parte del locutor radial con su ex compañera de trabajo, Camila Andrade. Sin embargo, él niega esta acusación hasta la fecha.

Lo que siguió fue un intercambio constante de desencuentros en televisión, donde ambos expusieron detalles inéditos de su ruptura, incluyendo mensajes y una millonaria deuda, entre otras cosas.

Semanas más tarde, Kaminski confirmó que inició una relación con Camila Andrade, lo que generó una ola de comentarios negativos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Andrade ingresó a Gran Hermano.

Allí, logró ganarse el cariño de una parte del público al mostrar su personalidad, separándose del escándalo de infidelidad a la que la habían vinculado.

2.- Muerte de Claudio Iturra

INSTAGRAM.

El destacado periodista y guía turístico, Claudio Iturra, sufrió un infarto agudo al miocardio durante la madrugada del jueves 23 de mayo, lo que causó su sorpresiva muerte a los 43 años.

Tras su fallecimiento, Canal 13, su casa televisiva en ese entonces, anunció la llegada del programa que preparaba el comunicador y el cual no alcanzó a terminar de grabar, La Ruta de la Patagonia. En él, recorrió sitios recónditos del extremo sur, entregando interesantes datos sobre distintas zonas del país.

3.- Las constantes disputas de Daniela Aránguiz

Un rostro que no podía faltar en este listado es el de Daniela Aránguiz, una figura que ha sido noticia a lo largo del año debido a una serie de escándalos y su presencia permanente como comentarista en programas de espectáculos.

Entre los más destacados se encuentra el juicio con Maite Orsini, quien interpuso una querella en su contra por injurias y calumnias. Esta batalla legal terminó a favor de Orsini, por lo que la ex Mekano no podrá referirse públicamente a la diputada durante un período de dos años, lo que incluye no mostrarla en sus redes sociales ni en televisión.

A esto se sumó su conflicto con Daniella Campos, quien era su colega como panelista en Sígueme. Durante el programa, ambas protagonizaron un intenso enfrentamiento que escaló violentamente fuera de pantalla.

Las comentaristas comenzaron a gritarse, lo que llevó a una pausa comercial. Incluso, según revelaron algunos portales de farándula, el conflicto terminó en un incidente cuerpo a cuerpo que estuvo a punto de llegar a los golpes, si no hubiera sido por la intervención del director.

CAPTURAS.

Mientras que en el último tiempo, Daniela Aránguiz ha tenido varias apariciones en televisión debido a las acusaciones de violación en contra de su ex marido, Jorge Valdivia. Esta situación la ha mantenido activa en los medios, donde ha expresado su opinión y, en algunos casos, ha mostrado su desacuerdo con su familia política, tal como lo hizo con su ex suegro.

4.- “Resiste, mamá”: la batalla legal de Mane Swett

En el último año, la actriz Mane Swett hizo noticia por su constante lucha por intentar que su hijo regrese a Chile, luego que su ex pareja, John Bowe, lo retuviera en Estados Unidos sin autorización desde diciembre de 2022.

Una fecha clave en este proceso fue el mes de mayo, cuando finalmente se pudo llevar a cabo el tan esperado juicio. Sin embargo, la Corte de Nueva York rechazó la petición de custodia de la intérprete, destacando el testimonio del niño de 12 años.

Durante su declaración, el menor de edad expresó que durante el tiempo que vivió en Chile se sentía “deprimido, triste y frustrado”.

A pesar de este revés, Mane Swett no se ha rendido. En noviembre de 2023, presentó una nueva apelación para obtener la tuición de Santiago, pero nuevamente fue rechazada. A la fecha, se encuentra viviendo en Estados Unidos, todo para estar cerca del niño.

5.- La tragedia que golpeó a Mariana Derderián

La vida de Mariana Derderián cambió por completo la madrugada del 8 de mayo, cuando un incendio provocó una tragedia en su hogar.

Al percatarse del humo, la intérprete nacional logró rescatar a su hija mayor, de ocho años, pero no pudo salvar a su hijo de seis, quien falleció al interior de la vivienda ubicada en Vitacura.

El incendio también dejó a Francisco Aravena, ex pareja de la actriz y padre del niño, en grave estado luego de ingresar al inmueble para tratar de salvarlo. A raíz de eso sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y permaneció en coma inducido por varios días debido a la gravedad de sus heridas.

Cuatro meses después de la tragedia, Derderián reapareció en redes sociales. Aunque no fue sino hasta el 10 de diciembre que la presentadora de televisión se refirió al tema con un reflexivo y emotivo mensaje sobre la muerte.

En su mensaje, la actriz agradeció a todas las personas que la apoyaron y entregaron muestras de cariño durante este difícil momento. A pesar de todo, se mostró optimista, reflejando fortaleza y esperanza tras este doloroso episodio.

6.- Los rostros que reaparecieron gracias a Gran Hermano

Gran Hermano 2 no logró alcanzar el mismo éxito que su primera temporada, viéndose obligado a acortar su duración, emitiéndose la mitad de capítulos que la edición anterior, debido a que su recepción televisiva no fue tan favorable.

Según datos a los que accedió EL DÍNAMO, el programa enfrentó dificultades desde el inicio, obteniendo un rating promedio de 5,7 puntos en su horario durante la primera semana, lo que evidenció la baja sintonía.

Una de las características que diferenciaron esta temporada fue la incorporación de famosos, lo cual fue un cambio con respecto al formato original, que solo contaba con participantes desconocidos.

Uno de los momentos más comentados fue el reencuentro de Pedro Astorga y Michelle Carvalho, quienes mantienen una amistad desde hace más de 12 años. Su vínculo fue muy apreciado por los seguidores del reality, quienes los convirtieron en una de las duplas más populares, llegando a ser finalistas del encierro.

Por su parte, Carvalho se transformó en ganadora del reality gracias a los incontables momentos que protagonizó donde se le pudo ver en numerosos conflictos, y graciosos momentos junto a la familia Tamagotchi.

Otro participante que se destacó dentro de esta edición fue Yuhui, un personaje conocido por su participación en diversos programas de cocina, quien dejó grandes momentos y una frase para la historia: “Tenerte miedo, imposible”.

Además de estas figuras, hubo varios rostros desconocidos que también generaron comentarios y controversias como Camila Power, Íñigo López, Linda Marcovich, Manuel Napoli y las gemelas Abello, entre otros.

7.- Karen Doggenweiller el rostro de Viña 2025

La conocida presentadora de televisión se ha posicionado como uno de los rostros del año, luego que se confirmara que será la próxima animadora del Festival de Viña del Mar, en su edición de 2025.

No obstante, su participación estuvo en suspenso durante varios meses con el fin de proteger su imagen y evitar que se la vinculara con las polémicas relacionadas con su esposo. Esto se debe a la participación de Marco Enríquez-Ominami en las elecciones de Venezuela y su vínculo con el ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género por su ex pareja.

Por esta razón, Mega hizo el anuncio fuera del plazo habitual, confirmando que Doggenweiler será la presentadora oficial del certamen.

Una noticia que llamó la atención fue que, a diferencia de ediciones anteriores, su animación fue anunciada inicialmente en solitario, sin la tradicional dupla, lo que le dio un mayor protagonismo. Sin embargo, meses después se confirmó que estará acompañada por Rafael Araneda.

8.- Emilia Dides, la reina de “CHILEEEEE”

En julio de este año, Emilia Dides se coronó como la nueva Miss Universo Chile 2024, convirtiéndose en la representante de nuestro país en el popular certamen de belleza mundial.

Su participación no pasó desapercibida, ya que la cantante se destacó como una de las favoritas del público, logrando llegar al Top 12 con su emblemático grito cantado, que se hizo viral en redes sociales.

Durante el concurso, la ganadora de Rojo cautivó las miradas con sus diferentes atuendos, entre los cuales destacó su vestimenta en homenaje al programa Sábado Gigante, que fue ampliamente comentada.

El cariño hacia la postulante chilena no terminó ahí, ya que, al regresar al país el pasado 2 de diciembre, fue recibida con un multitudinario grupo de personas } en el aeropuerto, entre gritos y carteles.

9.- Luz, Cámara, Proyectos: el año de Pamela Díaz

Tras su participación en Tierra Brava y ¿Ganar o Servir?, Pamela Díaz ha logrado captar aún más la atención gracias a sus múltiples proyectos que la mantienen en el foco mediático.

La modelo y comunicadora se ha destacado especialmente por su programa Sin Editar en YouTube, donde de manera distendida entrevista a distintas personalidades del espectáculo nacional.

Además, es parte de Oh Diosas, un programa junto a Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal, en el que se revelan varios chismes del mundo del entretenimiento, como el escándalo de la infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera.

A finales de octubre, Pamela asumió como animadora de ¡Hay que Decirlo!, un espacio de Canal 13 en el que hace dupla con Nacho Gutiérrez. En este programa que se emite en las tardes, comenta junto a un variado panel las noticias más relevantes del mundo del espectáculo.

@el_dinamo ¡ENTREVISTAMOS A LA FIERA!🤩 🎤En conversación con EL DÍNAMO, @Pamela Díaz les presenta su nuevo programa en @Canal 13 : Hay Que Decirlo! 🫣Conoce todos los detalles que la influencer chilena tiene para contar sobre lo que nos espera en su nuevo show que conducirá junto a Ignacio Gutiérrez. 🗓️El estreno es el próximo lunes 5 de agosto y se transmitirá de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas. #chile #lafiera #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #canal13 #fyp #fypシ ♬ sonido original – El Dínamo

Pero esto no queda ahí, ya que Díaz realizó la primera edición de una exclusiva fiesta llamada Hoy es Hoy: La Terapia, un evento que captó la atención por ser una celebración únicamente para mujeres.

10.- La ascendente carrera de FloyyMenor

Alan Galleguillos, más conocido por su nombre artístico FloyyMenor, es un artista urbano chileno de tan solo 19 años que comenzó su carrera musical a los 15. Sin embargo, el 2024 no lo olvidará jamás, ya que ha logrado importantes reconocimientos a nivel internacional.

FloyyMenor hizo historia en la música urbana nacional al ser galardonado con el premio Canción Latina del Año en los Billboard Global 200 gracias a su éxito Gata Only, convirtiéndose en el primer chileno en recibir este premio.

Además, en los Billboard Music Awards 2024, celebrados en diciembre, logró quedarse con el reconocimiento a la Mejor Canción Latina por el mismo tema, imponiéndose ante grandes estrellas como Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, entres otros.