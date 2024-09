VIDEO – “Me siento muy decepcionada” y “Tóxico de mier…”: las mejores frases de Michelle contra Chama y Manuel en Gran Hermano

27 de Septiembre de 2024

Por un lado, Carvalho encaró a su ex amiga por su distanciamiento y tras enterarse de situaciones que la decepcionaron. Al italiano, en tanto, lo acusó de ser una persona "fragmentada".

Compartir

Michelle Carvalho fue la gran protagonista del episodio de este jueves de Gran Hermano, donde tuvo un acalorado cara a cara tanto con Manuel Napoli como con Alexandra Méndez, popularmente conocida como Chama.

Ambos momentos ocurrieron en la dinámica del Trono, donde en primera instancia eligió a la venezolana como la participante con quien ya no tiene la misma relación de antes. “Me imagino que tú ya sabes el por qué, o sea, lo debes intuir, porque tú te alejaste desde que empezaron los gritos malos hacia ti, tú tomaste un poco de distancia y yo después que obtuve las respuestas que quería, también tomé mi distancia”, le dijo la modelo.

En esa misma línea sostuvo que “no sé si debemos quizás o no tener una última conversación para cerrar bien las cosas, pero ya es obvio que ya no hay la misma conexión y el mismo vínculo“.

“No sé si se puede recuperar o reparar, pero eso. O sea, me siento muy decepcionada, muy triste con muchas cosas que he sabido, que me he enfermado. Y eso, mucha decepción, nada más”, añadió.

Ante la postura de Michelle en el Trono de Gran Hermano, Chama respondió con que “evidentemente no es la misma relación ya. Creo que mi alejamiento, o sea, no fue tanto, fue el tuyo. Lo hablamos dos veces, tuvimos dos conversaciones súper importantes que pensé que habíamos aclarado varias cosas”.

“Yo aquí también llegué con muchas cosas de afuera que vi, que también me decepcionaron. Me imagino que a ti te dirían varias cosas, que las hablamos, pero no entiendo por qué, si te dijeron más cosas, por qué no la hablaste conmigo”, continuó.

“Tóxico”

Posterior a la conversación con Chama, y en medio de esta dinámica de Gran Hermano, Michelle también se enfrentó a Manuel, a quien acusó de tener varias personalidades y de ser un “tóxico de mierda”. Esto, luego de asegurar que su ex amiga cambió “una amistad real” por una “relación freak”.

Al escucharla, el italiano la encaró: “Qué sabes tú, Michelle (…) nunca he jugado con ella, nunca la he insultado, nunca he hablado mal de ella, soy demasiado real, tú eres una jugadora”.

Sin embargo, fiel a su estilo, la brasileña indicó que “las amistades quedan, siempre quedan. Relaciones de mier… de reality no dura, felizmente no duran”. Seguido a eso, le recordó que “eres tan machito para pelear con minas y no pelear con hombres. Te recuerdo que tú estuviste en un programa, hace poco, en España que le pegaste a una mujer, no sé si le tiraste un huevo en la cabeza o le tiraste el pelo”.

“Pasas como mariquita todo el día alegando: Si me buscan, me van a encontrar. ¿Encontrar qué? Eres fragmentado, ¿cuántas personalidades tienes y cuántas más vas a demostrar? Aburres, loco, aburres. Eres un tóxico de mierda. Eres pésimo para ella y fin. Esa relación nadie se la compra. Solo ustedes dos la viven a pleno”, remató.