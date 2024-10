Festival de novela negra organizado por la Universidad Andrés Bello, destaca por un completo panel de escritoras vinculadas al True Crime

9 de Octubre de 2024

La tercera edición de “Puerto Negro” cuenta con la presencia de Helene Flood, Sissel Jo-Gazan, Stina Jackson y Mónica Rouanet. Además del mexicano Iván Farías y el escritor argentino Loyds.

Desde ayer y hasta mañana se está desarrollando la tercera versión del festival “Puerto Negro” organizado por UNAB en sus sedes de Santiago y Viña del Mar. Este año cuenta con una serie de charlas, talleres y conversatorios, y también se realizará la premiación del Concurso de Novela Negra organizado por la misma casa de estudios.



Una de las invitadas destacadas de esta jornada es la sueca Stina Jackson, quien está siendo parte de la semana cultural dedicada a la literatura policial, al trabajo literario de escritores y escritoras tanto de Chile como de Latinoamérica y a convocar al público lector interesado en el género policial.

“Estoy tan feliz y emocionada de estar en Chile. Estoy tan contenta de visitar Sudamérica por primera vez en mi vida, y el Festival de Puerto Negro parece estar muy bien organizado a través de la universidad. Sólo espero hablar mucho sobre buenas novelas y celebrar la literatura. Lo que más espero es conocer a los estudiantes chilenos”, comenta la escritora Stina Jackson.

Stina Jackson publicó en 2018 “Carretera de plata”, su primera novela. Se tradujo a 30 idiomas y recibió el Premio de la Academia Sueca de Novela Negra. A este género en los países nórdicos se le llama nordic noir e incluye a escritores y escritoras que comparten obsesiones vinculadas a la familia, a esa violencia que se incuba puertas adentro.

Sobre sus motivaciones por acercarse al True Crime, Jackson explica: “Creo que hay una fascinación, un aprendizaje por este género, pero también creo que tiene que ocurrir cuando la gente se siente bastante segura en sus propias vidas también. De lo contrario, creo que no puedes asimilarlo. Creo que la gente que tiene una vida segura puede estar más expuesta a esta literatura, podcast o lo que sea sobre el verdadero crimen”.

Su visita a Chile se da en el marco del festival Puerto Negro, aunque antes recorrió otros lugares de Latinoamérica en los que destaca su paso por Buenos Aires. “Estando allá conversé mucho con autores peruanos que me enseñaron mucho sobre la delincuencia en Perú. Así que siento que estoy aprendiendo mucho sobre los distintos países y sobre la forma en que se escriben las novelas policíacas en la región”, agrega Stina Jackson.

Stina Jackson está actualmente radicada en Estados Unidos y reconoce que tiene la escritura policiaca en el ADN ya que en su familia se compartía este tipo de contenido mientras ella crecía, lo que favoreció que le surgiera de forma natural. Actualmente reconocer tener el foco puesto en todas las mujeres que están desapareciendo en Canadá, viendo documentales sobre esta materia y siendo testigo de cómo la policía no ha podido resolver estos asesinatos y desapariciones, sumándose más y más todos los meses.

“Siento que no tengo otra cosa que realmente me apasione tanto como la escritura. Siempre he estado escribiendo desde que era muy pequeña, solía escribir obras de teatro en la escuela que representábamos. A esta altura de mi vida para mí ni siquiera se trata necesariamente de que me publiquen, es más bien algo que tengo que hacer para sobrevivir en este mundo que va tan rápido que asusta”, concluye la escritora sueca, Stina Jackson, parte de los representantes internacionales de Puerto Negro 2024.