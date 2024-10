“Viejos conocidos” se suman a Palabra de Honor: Canal 13 anuncia a Oriana Marzoli y Fabio Agostini

9 de Octubre de 2024

Fabio Agostini sumará su tercer reality consecutivo en Canal 13, tras ser el ganador de Tierra Brava y tener un breve paso por ¿Ganar o Servir?.

Palabra de Honor se sigue preparando de cara a su estreno en Canal 13 y ahora sumó a dos nuevos participantes, los cuales ya son “viejos conocidos” del formato reality: Oriana Marzoli y Fabio Agostini.

Oriana Marzoli, quien está en la actualidad en ¿Ganar o Servir?, sumará su quinta participación en un programa de telerrealidad en nuestro país y declaró “no es lo mismo para el resto que para mí sobrellevar un reality. De mí se tiene una expectativa más alta, y siento que tengo que cumplir con lo que quiere ver de mí el público, así que me esfuerzo el triple que muchos de los que están ahí. Y no creo que haya muchos personajes que hayan hecho cinco realities en Chile”.

Consultada sobre sus expectativas de cara a Palabra de Honor, la venezolana-española reconoció que “mi relación con la disciplina es nula. Al gimnasio voy cuando me apetece, no sigo una rutina, intento ir casi siempre cuando estoy en Madrid. Y no me gusta mucho que me mandoneen, me pone de los nervios que venga alguien con afán de general cuando no es general de verdad. Por algo no quise entrar nunca en el servicio militar”.

Por su parte, Fabio Agostini sumará su tercer reality consecutivo en Canal 13, tras ser el ganador de Tierra Brava y tener un breve paso por ¿Ganar o Servir?, del que salió tras una disputa con Luis Mateucci.

“No vengo aquí a perder el tiempo, vengo a llevarme otro reality más. Ésta va a ser mi revancha. Me he quedado con ganas de volver, me quedó el gusanillo después de ¿Ganar o Servir?… creo que hay mucho Agostini para dar todavía. Éste es un nuevo reto, un nuevo reality, y eso me motiva”, declaró el español a Canal 13.

En esta línea, espera que a Palabra de Honor se puedan sumar algunos de sus ex compañeros de Tierra Brava, planteando que “me gustaría reencontrarme con Pamela, con Nico, con Miguelito. Hice buenas amistades con ellos. También me gustaría reencontrarme con Faloon, porque en ¿Ganar o Servir? nos vimos muy poco y me quedé con ganas de conocerla más. Y me da igual encontrarme con los que me caen mal, porque si me quieren sacar de quicio a mí, los saco yo antes”.