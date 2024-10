VIDEO – El peor día de Facundo en ¿Ganar o Servir?: fue desenmascarado frente a Austin y tuvo feroz pelea con Oriana

4 de Octubre de 2024

El argentino fue testigo de cómo sus compañeros veían imágenes que daban cuenta de que era una persona "falsa" y que le ocultó información a Marzoli.

Facundo González vivió el peor día desde que llegó a ¿Ganar o Servir? No solo se peleó con Oriana Marzoli, su pareja, sino que también quedó como una persona “falsa” frente a Austin Palao, uno de sus amigos más cercanos.

Todo ocurrió en medio del desarrollo del matinal Tu Comarca, donde Matías Vega les mostró diversas escenas ocurridas en el encierro. Una de ellas tuvo que ver con la visita que hizo Fabio Agostini cuando fue a buscar a Pamela Díaz para llevársela.

Según había explicado el argentino, nunca se enteró que el español estaba en la casona y por eso no bajó a saludarlo. Pero, según mostraron las imágenes que vieron todos, efectivamente se enteró que el ex Tierra Brava estaba en el lugar y, por orden de Marzoli, no bajó a saludarlo.

“Te me caíste. Eres un falso“, le dijo Austin Palao, uno de los que, en su momento, fue a buscar a Facundo cuando Fabio llegó de visita a ¿Ganar o Servir? Este fue el quiebre definitivo de González con el peruano y el español.

La ira de Oriana contra Facundo en ¿Ganar o Servir?

Como si lo anterior no fuera suficiente, nuevas imágenes en el matinal de ¿Ganar o Servir? volvieron a dejar a Facundo en el suelo.

En esta oportunidad, se reveló el registro de la actividad que realizó junto a Pamela Díaz al más puro estilo de la película Ghost. Ahí, todos pudieron ver la complicidad entre ambos, lo que despertó la ira de Oriana Marzoli contra su pareja.

Aunque el argentino le insistió en que le había contado todo lo ocurrido, la española aseguró que “no recuerdo absolutamente nada. No dijiste en ningún momento que le decías Para que recuerdes“.

Para argumentar su punto, Marzoli indicó que “si yo me subo encima de Rai, a ti te da un p… infarto. No me toques los c… No me contaste nada. Punto. Eres un idiota. Que te hable bonito otra”.