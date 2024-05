La defensa de Pamela Díaz a Fabio Agostini por su expulsión de ¿Ganar o Servir?

2 de Mayo de 2024

La controversia que terminó con el jugador español fuera del reality se arrastraría por una desagradable situación que ocurrió en Tierra Brava.

Las polémicas en ¿Ganar o Servir? no han cesado, y esta vez fue Pamela Díaz quien se refirió a una fuerte pelea que habría terminado con la expulsión de Fabio Agostini del nuevo reality de Canal 13.

Según consignó Infama, el ganador de Tierra Brava habría ingresado días atrás al encierro, y antes que fuera confirmado o apareciera en pantalla, ya estaría afuera.

Lo anterior, ya que supuestamente el participante español tuvo un conflicto con Luis Mateucci, ya que le habría escupido agua en el rostro. Esto sería una venganza contra el jugador argentino, ya que en el último encierro en el que estuvieron juntos, el ex de Daniela Aránguiz le escupió dentro de su frasco de Nutella.

A raíz de esta situación, desde la producción le ofrecieron a Agostini una sanción económica o su renuncia. Por lo que el participante que aún no aparece, aparentemente habría optado retirarse de la competencia, pese a que Mateucci seguiría adentro.

Pamela Díaz defiende a Fabio Agostini por su expulsión de ¿Ganar o Servir?

A raíz de esta supuesta polémica, Pamela Díaz en conversación con FMDOS, no dudó en defender a Fabio y alegar contra la decisión de Canal 13.

“Me parece injusto. Creo que cada canal se rige por un contrato y su línea editorial. Pero me parece que si alguien te tira un escupo a una Nutella, y te la comes, me imagino que es la misma multa que si alguien te lo hace en la cara, que también es una forma ordinaria, las dos. Horrible”, manifestó La Fiera.

Junto con esto, Pamela Díaz sostuvo que los participantes nunca habrían llegado a los golpes como se especulaba en un inicio, pero confirmo que sí hubo provocación.

“A mí me encantaría que volviera. Creo que, en esos tres, cuatro días que hizo, quedó la cagá. Pasó de todo”, adelantó.