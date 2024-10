Duro revés para Miau Astral: Corte ordena a la influencer a abstenerse de enviar correos y funar a cita de Tinder que la denunció

11 de Octubre de 2024

La Justicia dio a conocer la resolución del recurso interpuesto por Sergio Infante, quien acusó a Consuelo Ulloa de acoso, hostigamiento y funa social.

La influencer Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral o la “Bebé Reno chilena”, tuvo un duro revés por parte de la justicia, luego de que una persona que conoció en una aplicación de citas la denunciara por ciberacoso y hostigamiento tras una breve relación.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que interpuso el músico Sergio Infante, quien acusó que la astróloga le enviaba una gran cantidad de mails y que lo “funó” a través de redes sociales.

La resolución de la Corte sobre el caso de Mia Astral

Considerando lo anterior, el tribunal de alzada este jueves dio a conocer la resolución y le ordenó a Miau Astral a abstenerse de enviar correos electrónicos y a realizar publicaciones para hablar mal del artista en sus redes sociales.

En este sentido, la Corte de Aplicaciones estimó que “los actos ilegales imputados a la recurrida que perturbarían y resultarían atentatorios en contra de las garantías de integridad síquica ya la honra del recurrente, consisten en una serie de acciones de acoso sistemático , hostigamiento , persecución , funa social y difusión de mentiras, las cuales se habrían materializado a través del envío de correos electrónicos , publicación de mensajes en la red social Instagram y tomar contacto con familiares y amigos del protegido”.

“Los actos desplegados por la recurrida – envío masivo de correos electrónicos y publicaciones y funa en redes sociales-, atendido su contenido, han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente, afectándose de paso su buen nombre y su imagen , derechos consagrados en los números 1 y 4 del articulo 19 de la Constitución”, expone la sentencia.

¿Qué dijo Sergio Infante y Miau Astral tras la resolución de la Corte?

Tras conocer el fallo de la Corte, Sergio Infante en conversación con La Tercera comentó que “espero que este fallo más allá de aliviar mi vida y darme un poco de tranquilidad a mí ya algunas víctimas con las que he conversado, que también genera eso, siente un presente en lo que respeta al ciberacoso, porque ya sabemos que la Corte puede poner un freno a este tipo de conductas abusivas”.

Sobre Consuelo Ulloa, agregó: “Es la peor persona con la que me he encontrado en mi vida y espero que este fallo la haga pensar dos veces antes de propiciar situaciones a su conveniencia para poder desatar su conducta, a esta altura no sé si malvada o enferma, de acosadora. Y que ojalá frene y así se eviten futuras víctimas de su actuar”.

Por su parte, Miau Astral emitió una declaración a través de sus redes sociales para referirse a la resolución. “Lo que yo publiqué corresponde a hechos que me narraron otras mujeres respecto al actuar irresponsable de quién me denunció”, partió diciendo.

“No obstante, el fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo; de las notas de prensa donde se me ha denigrado o caricaturizado, ni menciona las groserías que he recibido en mis redes sociales, incluyendo acoso sexual”, añadió.

“Si bien sostengo que el daño que se me ha causado ha sido mayor, quiero cerrar este capítulo doloroso en mi vida, y seguir adelante. Soy hija de la educación pública, estudié sociología en la Universidad Católica gracias a mi esfuerzo y tesón, y esta seguirá siendo la energía de mi vida. Seguiré con mi trabajo de astróloga, tarotista y ayudando a las personas que requieren consejo en esos temas”, cerró Miau Astral.