Paulina Urrutia detalla que tiene cáncer triple negativo: “Me he visto en las cuerdas”

Paulina Urrutia, ex ministra de las Culturas, entregó detalles del duro momento personal que enfrenta, indicando que padece de cáncer triple negativo, en una emotiva entrevista con Claudia Conserva.

“Mi diagnóstico es que tengo un cáncer mamario, triple negativo y eso es lo que me pasa, ese mi diagnóstico. Estoy en tratamiento desde finales de agosto de este año, y supe de esto, que eso es lo simbólico, no sé, cuando justamente el día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto (Góngora)”, declaró en el programa Mija de TVMAS.

Paulina Urrutia reconoció que “fue muy impactante para mí, cuando yo no alcancé a salir de una pena, para comenzar a vivir otro duelo, ¿me entiendes? Eso fue lo impactante. Ahora, siento que lo he vivido echándole para adelante, como siempre, soy como mono porfiado”.

La también actriz sostuvo que, en medio del trance que vive, es “realmente impresionante la fuerza, la capacidad de las mujeres, de soportar estos procesos. Yo debo ser sincera, que yo me he visto en las cuerdas”.

El cáncer no has sido algo ajeno para Urrutia, ya que lamentablemente sus padres también fallecieron de la misma enfermedad, confesó en 2022 en entrevista con Canal 13. “Finalmente los dos murieron de lo mismo…Uno a los 46 y el otro a los 76”, recordó.

“Mi papá resistió como 10 años. Primero tuvo cáncer a la próstata, después al colón y después, no sé”, relató la ex ministra, agregando que, en el caso de su madre “vivimos todo su tiempo de agonía en mi casa y fue justamente para un ensayo en la Escuela de Teatro. Yo estaba terminando un semestre y se me ocurrió llevar a mi hermana a que me viera, que es una costumbre que tengo hasta hoy (…) Mi hermana me acompañó a ese ensayo y cuando nosotros volvimos mi mamá había muerto. Había sido muy terrible”.