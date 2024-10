Polémica por cancelación de show de Polimá: artista denuncia engaño y candidato a alcalde lo acusa de mentir

24 de Octubre de 2024

Inicialmente el artista urbano había anunciado su presencia en el evento, pero al bajarse Polimá dijo que había sido engañado, lo que desmintió el candidato a alcalde Agustín Iglesias.

Un duro enfrentamiento a través de las redes sociales mantuvieron Polimá Westcoast y el candidato a alcalde apoyado por la UDI en Independencia, Agustín Iglesias, luego de que el artista urbano decidiera bajarse de un show gratuito organizado por la candidatura gremialista.

Todo comenzó cuando el cantante anunció que tomaría parte en un concierto para el que no había que comprar entradas. A través de las redes sociales escribió que “nos vemos mañana en el concierto gratuito… en la comuna donde nací, los espero a todos en la Plaza de Chacabuco”.

Sin embargo, pocas horas más tarde, también a través de las redes sociales, Polimá avisó que no asistiría al evento, ya que según dijo lo habían invitado engañado, porque no sabía que se trataba del cierre de una campaña política.

“A mí me contactó la municipalidad para realizar un concierto gratuito para toda la gente que no tiene acceso a comprar un ticket. Ahora salieron con un cierre de campaña con un wn que no conozco“, dijo el cantante.

A través de una declaración que compartió en sus cuentas de redes sociales, el artista urbano planteó que “desafortunadamente, debido a un cruce de información por parte de mi equipo de trabajo y una comunicación poco clara, no se me comunicó con precisión el contexto en el que se realizaría el evento y la instancia política de cierre de campaña a la que se vincularía, lo que generó una comprensible confusión para ambas partes”.

Candidato a alcalde desmintió a Polimá

Luego de conocerse la versión de Polimá sobre su decisión de no tomar parte en el evento, el candidato a alcalde, Agustín Iglesias, desmintió que el cantante urbano no estuviera al tanto de que el show correspondía al cierre de su campaña.

Con ese propósito, Iglesias compartió imágenes de los mensajes que intercambió vía WhatsApp con el manager de Polimá. “Con estos pantallazos de las conversaciones con Nicolás Morales, el manager de Polimá, queda claro que lo que están queriendo instalar es completamente falso“, posteó el postulante al sillón alcaldicio.

“Lamento lo que pasó con @richboywest y que la cultura de la funa y cancelación presionaran para que el show de mañana se bajara”, escribió también el candidato.

Luego apuntó directamente al cantante e indicó que “es un muy mal precedente además que Polimá, presionado por comentarios de grupos políticos en redes sociales, mienta descaradamente y niegue que el evento programado para mañana no era para un cierre de campaña, en en este caso mi candidatura a alcalde”.

“Durante varias semanas, desde el 7 de octubre, estuve en contacto permanente con su equipo viendo detalles del contrato e intentando que el evento fuera un aporte para la comuna. Es más: fui particularmente cuidadoso en no politizar el concierto, porque finalmente de lo que se trataba era tener a un artista de primer nivel al alcance de todo el mundo“, aseguró Agustín Iglesias.

Mira a continuación los mensajes que el candidato compartió con Nicolás Morales antes de que se generara la polémica con Polimá Westcoast.