FOTOS – Repenning, Carla Jara y más: los famosos que fueron vocales de mesa estas Elecciones 2024

Actualizado el 27 de Octubre de 2024

Diversas figuras de televisión y del espectáculo nacional estuvieron realizando su deber cívico en las elecciones municipales y regionales 2024.

Compartir

Este 26 y 27 de octubre se realizaron las Elecciones Municipales y Regionales 2024, en las que diversos famosos y figuras de televisión cumplieron su labor como vocales de mesa.

A pocas horas de conocer los resultados, estos rostros del espectáculo compartieron sus experiencias cumpliendo con su deber cívico a través de sus redes sociales.

Los famosos que fueron vocales de mesa estas Elecciones 2024

José Luis Repenning

El animador del matinal Tú Día de Canal 13, reveló que se enteró el mismo día de las votaciones que fue designado como vocal durante la última nómina.

Según contó el propio Repenning, esta es su primera vez con esta labor en una elección. “En el primer llamado no salí, entonces me relajé no más, como siempre, y me metí al Servel y de repente veo…”, manifestó el presentador de tv, revelando que fue designado en el segundo proceso.

“Llamé por teléfono ese mismo día: Salí vocal de mesa y yo tengo que trabajar, porque yo trabajo en servicios informativos, periodísticos”, explicó intentando excusarse. Sin embargo, la respuesta que recibió José Luis Repenning fue: “Lo siento mucho, ya no”.

INSTAGRAM.

Carla Jara

“8:30 se constituyó esta mesa. ¡Vamos, equipo! ¿Cómo estamos hoy? Ojalá hoy no esté muy terrible, pero vamos con fe por la democracia de nuestro país”, manifestó la ex Mekano junto a sus compañeros.

Junto con esto, Carla Jara también aconsejó a los votantes a ser más empáticos con los vocales: “Si la fila está lenta no es responsabilidad nuestra, es que, son muchos concejales, demasiados, entonces cuesta doblar el voto”.

Pamela Leiva

Por otro lado, la comediante Pamela Leiva también reveló cómo fue su experiencia cumpliendo su deber como vocal. “Presidenta de mesa, ¿que me decí? Mi primera vez como vocal, estoy segura que no será la última. Literalmente estamos raja”, comentó en su Instagram.

Además, la humorista que triunfó en el Festival de Viña ha publicado una serie de fotos y videos en sus historias donde incluso compartió que se compró un completo italiano para almorzar.

INSTAGRAM.

Hans Valdés

El ex participante de la primera temporada de Gran Hermano tuvo que trasladarse desde Santiago a la Escuela Superior Nueva Bilbao, en su natal Constitución.

“Y de secretario me tienen. Acá los atiendo mi gente”, expuso Hans en una serie de fotos que subió a sus redes sociales mostrando parte de sus labores.